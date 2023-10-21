CHP'li Özcan: Muğla turizm sezonundaki nüfusuna göre pay almalıdır

Yayınlanma: 21.10.2023 - 12:24

Güncelleme: 21.10.2023 - 12:24

CHP Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda turizme dair düzenlemeler içeren torba kanun görüşmelerinde konuşma yaptı.

Özcan, COVİD-19 pandemisinin ardından Rusya-Ukrayna Savaşı’nın yaratmış olduğu etkiler neticesinde enflasyona dayalı ekonomik zorlukların Türkiye ve Muğla Turizmini de olumsuz etkilediğini ifade etti. Turizm bölgelerinin yerleşik nüfusu ve yazlık nüfusu arasında genelde büyük farklar olduğunu ve Muğla’nın da bu illerin başında geldiğini vurgulayan Özcan, turizm sezonunda yaklaşık 5 milyon kişiyi ağırlayan Muğla’nın merkezî Hükûmetten bu nüfusa göre pay alması ve yatırımların da buna göre yapılmasını gerektiğini söyledi.

Turizmden ekmeğini çıkaran emekçilerin örgütlü ve güvenceli çalışmalarını sağlayacak, sektörün bütününü kapsayan desteklemelerin mutlaka yapılması gerektiğini belirten Özcan, ayrıca 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe giren otel, pansiyon gibi konaklama tesislerinden alınan yüzde 2 konaklama vergisinin de yerel yönetimlere verilmesi gerektiğini ifade etti.

"YASAMA KURNAZLIĞI"

Sözlerini ülke ekonomisinin bel kemiği sektörlerinden turizme dair bir düzenlemenin ancak uzun zamandır çözülmeyi bekleyen sorunların düzenlemesiyle birlikte yapıldığı taktirde anlamlı olacağını ifade ederek sürdüren Özcan, “Böyle bir düzenlemenin de 8 çerçeve kanunun birçok maddesinde birbiriyle ilgisiz değişiklikler yapan 33 maddelik bir torbayla yapılamayacağı ortadadır. Biz hukukçular buna 'yasama kurnazlığı' diyoruz. Çok sayıda kanunda ve kanun hükmünde kararnamede aynı anda torba yasa mantığıyla ilgili komisyonlarda detaylı olarak tartışma ve inceleme imkânı yapılmaksızın değişiklik yapıldı. Bu konuda yeni hükümler ihdası hem mevzuatta hem de uygulamada ciddi sorunlara neden olmaktadır” dedi.

“5 FARKLI KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLMESİ GEREKEN TEKLİF SADECE PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU’NDA GÖRÜŞÜLDÜ”

Bu torba teklifin Hükûmetin alelacele nereden ilave kaynak bulurum anlayışıyla hazırlandığını vurgulayan Özcan, 5 farklı komisyonda görüşülmesi gereken bir teklifin sadece Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek önlerine getirildiğini söyledi. Teklifle ilgili toplum kesimlerinin görüşlerinin alınmadığını vurgulayan Özcan, şunları ifade etti: “Öngörülen düzenlemelerin sektörü daraltıcı veya kayıt dışına itici özellikleri barındırdığı da ortadadır ve bunlar layıkıyla ne yazık ki konuşulamamıştır.”

“TEKLİFİN TURİZM SEKTÖRÜNÜ KAYIT DIŞINA SEVK ETME İHTİMALİ GÜÇLÜDÜR”

Türkiye’de 31 bin konutun halihazırda turizm amaçlı kiralandığını söyleyen Özcan, 80 bin kayıt dışı konutun da aynı amaçla kiralandığını belirtti. Özcan, “Bu konutların günlük ortalama kazancı 3.500 lira; şimdi amaç, bu kazancı kayıt altına almak. Elbette buna bir diyeceğimiz yok ancak getirilen hükümlerin denetleyerek geliştirme potansiyelinden yoksun, sektörü kayıt dışına sevk etme ihtimali güçlü, daraltıcı etkisi de açıktır. Ayrıca, kanunun uygulaması açısından bazı yerler için kazanç alt limitleri getirilmesi; örneğin, emekliler, öğrenciler ya da sağlık için gelenlere istisna ve muafiyetler getirmesi de şarttır” diyerek sözlerini tamamladı.