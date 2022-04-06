CHP'li Özdemir’den akademide adrese teslim ilan eleştirisi

06 Nisan 2022 Çarşamba, 12:30

CHP’li Özdemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, üniversitelerde usulsüz ve kişiye özel akademik kadro ilanlarını eleştirdi. Özdemir ayrıca YÖK’ü denetime çağırdı.

KİŞİYE ÖZGÜ KADROLAŞMAYA SON VERİLMELİ

AK Parti iktidarlarında kamu yönetimi ve bürokraside büyük bir tahribat yaşandığını savunan Özdemir, üniversitelerdeki tahribata, Cumhurbaşkanı tarafından atanan rektörlerin sebep olduğunu öne sürdü.

Akademisyen atamalarının 'kişiye özgü' yapılmasının önüne geçilmesi için yönetmelik çıkarıldığını ve üniversitelere gönderildiğini anımsatan Özdemir, "Hiçbir üniversite buna uymuyor. YÖK, üniversitelerde denetim yapmalı, kişiye özgü kadrolaşmaya son verilmeli." diye konuştu.

YÖK VE MECLİS’İ GÖREVE ÇAĞIRDI

CHP'li Özdemir, bazı vakıf üniversitelerinin finansal yapılarındaki şeffaflığın ortadan kalktığını, buralardaki akademisyenlerin, özlük hakları ve çalışma saatleri konusunda birçok sorunla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Özdemir, YÖK'ün bu sorunların çözümü için harekete geçmesini, TBMM'nin de bu konulara el atmasını istedi.