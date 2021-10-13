CHP'li Özer: "Devlet Denetleme Kurulu, Tarım ve Orman Bakanlığı hakkında ‘rüşvet’ iddiasıyla soruşturma başlattı"
CHP'li Aydın Özer, Tarım ve Orman Bakanlığı hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Meclis'te açıklamalarda bulunan Özer, Tarım ve Orman Bakanlığı hakkında rüşvet iddiasında bulundu.
Özer, Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetleme Kurulu'nun Tarım ve Orman Bakanlığı hakkında rüşvet iddiasıyla soruşturma başlattığının iddia edildiğini söyledi.
Özer, "Basında yer alan bu iddia şaşırtıcı tabii çünkü AKP herhâlde ilk kez devletin denetleme mekanizmasını kendisi için çalıştırıyor" ifadelerini kullandı.
"TAM BİR FIRSATÇILIK HİKAYESİ"
Özer'in genel kurul tutanağında yer alan ifadeleri şöyle:
"İddiaya göre, Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetleme Kurulu Tarım ve Orman Bakanlığı hakkında rüşvet iddiasıyla soruşturma başlattı. Tam bir fırsatçılık hikâyesi. Uruguay'dan 8.800 sığır ithal edilir, gemi Mersin Limanı'na üç gün gecikmeli gelir. Bakanlık gecikme gerekçesiyle hayvanları indirmesine izin vermez, hiçbir aracıyı da dinlemez. Sonra birileri ithalatçı firmaya sorunu çözmeyi garanti eder, 120 bin dolara anlaşırlar. Ertesi sabah da Bakanlıktan onay çıkar. Rüşvete giden soru basit; eğer mevzuata uygunluk yoksa, onay nasıl çıktı? Basında yer alan bu iddia şaşırtıcı tabii çünkü AKP herhâlde ilk kez devletin denetleme mekanizmasını kendisi için çalıştırıyor. Peki, kim bunlar? Bakanlığın hangi yetkilileri? Bu rüşvet olayı bir ilk mi? Başka rüşvet olayları, başka fırsatçılar yok mu? Bu cüretin kaynağı ne?"
İddiaya göre; CB'ye bağlı DDK, borç içindeki üreticiye derman olmayan Tarım ve Orman Bakanlığı hakkında rüşvet iddiasıyla soruşturma başlattı. Tam bir fırsatçılık hikayesi..— aydın özer (@aydinozer07) October 12, 2021
Kim bunlar? Hangi yetkililer? Bu rüşvet olayı bir ilk mi? Başka fırsatçılar yok mu? Bu cüretin kaynağı ne? pic.twitter.com/7Jm5qruf2q
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Karadağlı'nın katılacağı organizasyon iptal edildi
- Sedat Peker'den 'ölüm listesi' iddiası
- Dolar için 21 Ekim uyarısı
- Son anket: Erdoğan kaybediyor
- Kapalıçarşı esnafından yurttaşlara çağrı
- Erdoğan, Soylu ve Albayraklı olay video
- Eşini öldürmek için 'kobra yılanı' kiraladı
- Erdoğan'ın rekor oy aldığı ilçede isyan
- Fatih Altaylı'dan 'Tamer Karadağlı' yorumu
- Girit'te şiddetli deprem... Türkiye'de de hissedildi