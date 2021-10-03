"Uyuşturucu kaçakçılarına rüşvetle vatandaşlık" iddiası: Soylu'dan tek cümlelik yanıt

03 Ekim 2021 Pazar, 12:16

CHP İstanbul Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Aykut Erdoğdu’nun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle Kolombiya, Venezuela, Panama, Ekvador ve Brezilya uyruklu olduğu halde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen ve T.C. pasaportu alan kaç kişi olduğuna ilişkin verdiği soru önergesine tek cümlelik yanıt verildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP’li Erdoğdu, “Süleyman Soylu cevap vermediği gibi dalga geçer gibi Kanun numarasını gönderdi” dedi.

T.C. vatandaşlığının rüşvet karşılığı verildiğine ilişkin duyumlar aldığını ama bunu kamuoyuyla paylaşmadan önce İçişleri Bakanlığına soru önergeleri hazırladığını bildiren Erdoğdu şunları söyledi:

“Bir yıl önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının bazı uluslararası teröristlere ve uyuşturucu kaçakçılarına rüşvet karşılığı pazarlandığına ilişkin makul şüphe oluşturacak bir ihbar aldım. Bu ihbarda Güney Amerikalı bir uyuşturucu kaçakçısına İstanbul’da 44 daire satışı karşılığı vatandaşlık verildiği bana söylendi. Ama bunu hemen kamuoyuyla paylaşmadım. Bu şüpheye istinaden İçişleri Bakanlığı’na iki defa yazılı soru önergesi verdim ve bakanlıktan bir cevap gelmesini sabırla bekledim. İki soruya da Süleyman Soylu cevap vermediği gibi dalga geçer gibi Kanun numarasını gönderdiği için bu duyumu şimdi paylaşmak durumunda kaldım. Ben Milletten aldığım Anayasal yetkiyi kullanıyorum. Ben bu saygısızlığın suçu gizlemek amacıyla işi sulandırmak amacıyla yapıldığından şüphe duyuyorum. Yazılı soru önergemi tekrar vereceğim. Ve Süleyman Soylu’ya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının rüşvet karşılığı uluslararası teröristlere ve uyuşturucu kaçakçılarına satılıp satılmadığını tekrar soruyorum.”

TÜRKİYE, UYUŞTURUCU TRAFİK ROTASINDA

Erdoğdu’nun TBMM içtüzüğünün 96’ıncı maddesi uyarınca 25 Mayıs 2021 tarihinde, Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde şu görüşlere yer verildi:

“Son dönemde basın yayın organlarında, 2019 yılı Şubat ayında Ekvator’dan Mersin Limanına gelen bir gemideki konteynerde 615 kg. kokain ele geçirildiği, 2020 yılı Mayıs ayında Venezuela’da Türkiye’ye sevk edilen peynir kaplarının içinde 119 kg. uyuşturucuya el konulduğu, 2020 yılı Haziran ayında Kolombiya’nın Buenaventura limanında Türkiye’ye gelmekte olan bir gemide 5 ton kokain ele geçirildiği, 2020 yılı Ağustos ayında Brezilya’dan Dilovası’ndaki Yılport limanına gelen bir gemide 540 kilo kokain yakalandığı, yine 2020 yılının Ekim ayında Brezilya’dan Mersin limanına gelen bir gemide 220 kg. kokain yakalandığı, 2021 yılı Mayıs ayında Ekvador’un Bolivar limanından Mersin limanına gelmek üzere yola çıkan bir gemiye Panama’da yapılan bir operasyon sonucu gemide 616 paket kokain yakalandığına dair haberler çıkmıştır. Türkiye öyle anlaşılmaktadır ki son 20 yılda ciddi bir uyuşturucu trafik rotasında önemli bir hedef ülke haline gelmiştir.”

CHP'li Erdoğdu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından şu soruların yanıtlanmasını istedi:

-1 Eylül 2016 tarihinden bu yana aslen Kolombiya, Venezuela, Panama, Ekvador ve Brezilya uyruklu olup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ve pasaport alanlar, adı geçen menşe ülkelere göre sıralanmak kaydıyla, kaç kişidir?

-1 Eylül 2016 tarihinden bu yana aslen Kolombiya, Venezuela, Panama, Ekvador ve Brezilya uyruklu olup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ve pasaportu alan kimselerin isim ve soyadları nedir? Bunlar hangi menşe ülkelerden olup Türk pasaport ve vatandaşlığı almışlardır?

-Önceki sorular kapsamında yer alan ülkelerden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ve Türk pasaportu alan kişiler hangi mesleklerle iştigal etmektedirler?

-Bu kişiler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ve Türk pasaportunu hangi gerekçelerle alma hakkını kazanmışlardır?

TEK CÜMLELİK YANIT

Süleyman Soylu’nun tarafından CHP’li Erdoğdu’ya verilen tek cümlelik yanıtta ise şöyle denildi:

“Türk vatandaşlığının kazanılması iş ve işlemleri 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanunu ile Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe, pasaport iş ve işlemleri ise 5682 sayılı Pasaport Kanunu uygun olarak yapılmaktadır.”