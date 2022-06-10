CHP'li Özgür Özel Meclis'te açıkladı: 'MHP’nin bakanı yok ama, basınının akanı çok'
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM komisyonunda kamu bankalarının ilanlarının, Basın İlan Kurumu aracılığıyla en çok ve en az hangi gazete ve televizyon kanallarına verildiğini açıkladı. MHP'ye yakınlığıyla bilinen ve en çok ilanı alan Türkgün gazetesi için Özel, "MHP’nin bakanı yok ama, basınının akanı çok" ifadelerini kullandı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne ilişkin Adalet Komisyonu’ndaki yapılan görüşmeler sırasında önemli açıklamalarda bulundu.
Basın İlan Kurumu’nun önümüzdeki günlerden itibaren yerel gazetelere ve internet sitelerine de ilanlar vereceğini hatırlatan Özgür Özel konuya ilişkin şunları söyledi:
İLANLARIN DAĞILIMI BELLİ OLDU
"Bunlara ilanı veren kurum karar veriyordu. 19 yıl boyunca İstanbul’daki yerel gazetelere, Ankara’daki yerel gazetelere ilanları büyükşehir belediyeleri verdi. Şimdi diyorsunuz ki; 'Onlar vermeyecek, biz bunları havuzdan burada dağıtacağız.' Eyvallah. Elimde Türkiye’de kamu bankalarından gazetelere verilen ilanların dağılımı var."
EN FAZLA TÜRKGÜN SIFIR ALAN CUMHURİYET
Özel, en çok ve en az ilan alan gazeteleri şu şekilde sıraladı:
"En çok ilan alan gazete Türkgün. İkinci Sabah, üçüncü Akşam, dördüncü Analiz, beşinci Takvim.
Sıfır ilan alanlar: Sözcü, Cumhuriyet, Karar, Yeniçağ, Korkusuz, Milli Gazete, BirGün, Evrensel, Yeni Asya, Yeni Mesaj.
Şimdi, böyle yapılar kurunca böyle taksimatlar çıkıyor. Sizi görevlendiren, sizi oraya, iktidara aidiyetiniz, sadakatiniz üzerinden yollarsa sen de bu görevlendirmenin gereğini yapıyorsun."
"MHP'NİN BAKANI YOK AMA BAYAĞI AKMIŞ"
Özel, konuya ilişkin değerlendirmelerini şu şekilde sürdürdü:
"Doğrusu ne olur? Tiraja göre olsa en çok ilanı Sabah alır ama ardından Sözcü’nün alması lazım. Sözcü almış mı? Sıfır. Örneğin, tiraja göre Türkgün gazetesi sıralamada 21’inci ama ilanda birinci… Yani MHP’nin bakanı yok ama, basınının akanı çok, bayağı akmış.
Televizyonlarda da aynı bakış açısı hakim. Bengü Türk birinci. Televizyonlarda ilan alamayanlar; Fox TV, Halk TV, Tele1, KRT, TV5.
Bengü Türk’ten sonra A Haber, A2, CNN Türk, A Spor, A Para diye gidiyor, meselenin kendisi bu. Şimdi, iş böyle olunca, hadi bakalım, sizin dediğiniz gibi yapalım. Bir sene sonra bu terse döndüğünde sizin gibi davranan ve sizin gibi atanan birileri gelse, yapmayacağız ama gelse, o zaman hoşa mı gidecek? Bütün kamu bankaları gidecek, bu sefer verilmeyenlere verecek, siz de oturacaksınız.''
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