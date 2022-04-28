CHP'li Özgür Özel'den Erdoğan'a yanıt: Kendisini İsmet Özel'e havale ediyorum
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kendisini soyadı üzerinden hedef alan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Özel, "Soy ismimiz çok garipse kendisini İsmet Özel'e havale ediyorum" dedi.
CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Gezi Davası'nda verilen hapis cezalarının ardından yaptığı konuşma sebebiyle kendisini hedef alarak dava açacağını söyleyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.
Özel, kendisi hakkında, "Adı Özgür ama soyadı çok garip olan zat", "Demek ki ders almamış" şeklinde ifadeler kullanan Erdoğan için, "Soyadımla uğraşması acziyet göstergesi" ifadelerini kullandı.
Özgür Özel, Halk TV'de yayınlanan Kadraj programına bağlanarak Erdoğan'ın açıklamalarına tepki gösterdi.
"BÜTÜN ERDOĞAN AİLESİNE SOYADLARINDAN DOLAYI SAYGI DUYUYORUM"
Özel "Erdoğan, bana nanik mi yapacak? Soyismimiz çok garipse kendisini İsmet Özel'e havale ediyorum. Kişisel bir saldırı var. Ona İsmet Özel yanıt versin. Büyük bir art niyet içinde olduklarını görüyorum. Erdoğan’ın soyadımla uğraşması acziyet göstergesi. Prompterdan konuşmuyorsa, konuşmasının elde tutulacak hiçbir yanı yok.Herkesin yargılanmasının usülleri belli. Dokunulmazlığımı kaldırırsınız. Yargılanırım. Mahkeme karar verir. Dediklerimde suç unsuru var mı? Sokakta çocuklar birbirlerinin soyadlarıyla dalga geçtiğinde babası der ki, 'Evladım soyadıyla dalga geçilmez. Ben bütün Erdoğan ailesine soyadlarından dolayı saygı duyuyorum" diye konuştu.
CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALIP DAVA AÇACAĞINI SÖYLEMİŞTİ
Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti öncesi basına yaptığı açıklamada, CHP'li Özgür Özel'in Gezi Davası kararı ile ilgili açıklamalarının sorulması üzerine şu ifadeleri kullanmıştı:
- Bu zatın ifadeleri tamamıyla milletvekili olduğu için cezası yok ama manevi tazminat noktasında başındaki ağa babası nasıl Man Adası davasında bedel ödediyse avukatlarımız ona da dava açacak. Sadece o değil başka kişilere de dava açılacak. Adı Özgür ama soyadı çok garip olan zatla ilgili olan şu anda avukatlarımız davaları açıp, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına hakaret yapılabilir mi, yapılamaz mı? Demek ki ders almamış. Bunlar uluslararası hukuku bilmiyor. Artık AİHM'lik bir iş kalmadı. Burada hüküm giydi. Bu ağırlaştırılmış müebbettir. Bu karara herkes saygı duyacak. Başka ülkelerin hukuku var da bizim hukukumuz yok mu? Türkiye'de yerli Soros, Gezi olaylarının koordinatörlüğü sebebiyle devleti hiçe sayanlar bunun bedelini ödeyecek.
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