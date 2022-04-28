Mahkeme; İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un CHP'li Veli Ağbaba ve Özgür Özel hakkında açtığı tazminat davalarını reddetti
İstanbul Anadolu 17. Asliye Hukuk Mahkemesi ve Ankara 36. Asliye Hukuk Mahkemesi; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un “İstanbul Kuzguncuk’taki Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait bir araziyi kiraladığı ve üzerinde peyzaj düzenlemeleri yaptığı” yönündeki haberler üzerine yaptıkları açıklamaları gerekçe göstererek CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında açtığı tazminat davalarını reddetti.
Gazetemizin 14 Nisan 2020 tarihinde, “Boğaz’da Kaçak Var” başlığı ile yayımlanan haberinde; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un “Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait araziyi 10 yıllığına kiraladığı ve araziye duvar, yol, şömine ve çardak gibi peyzaj düzenlemesi yaptırdığı” duyurulmuştu. Haberimizde ayrıca, “yapıların mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldığı” belirtilmişti.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, haberin yayınlanması üzerine, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla Altun’u eleştirmiş, “vakıf arazisinin kiralandığını, kanuna aykırı işlem yapıldığını” ifade etmişti.
Altun’un avukatı aracılığı ile mahkemeye sunduğu dilekçede, Özel’in paylaşımları ile “kişilik haklarını ihlal ettiği”, Altun’u “kaçak yapı inşa etmek ve hukuka aykırı davranmakla itham ettiği” iddia edilmişti. Altun, Özel’den 150 bin TL tazminat talep etti.
Özel, Altun’un iddiaları karşısında İstanbul Anadolu 17. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede; “Kullandığı ifadelerle somut bir algı isnadında bulunmamakta, aşağılama kastıyla hareket etmemektedir” denildi.
İstanbul Anadolu 17. Asliye Hukuk Mahkemesi, 26 Nisan 2022 tarihinde verdiği kararda, Altun’un tazminat talebini reddetti.
CHP’Lİ AĞBABA HAKKINDA AÇILAN DAVA DA REDDEDİLDİ
Öte yandan, Ankara 36. Asliye Hukuk Mahkemesi de Altun’un, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba hakkında açtığı tazminat davasını 21 Mart’ta reddetmişti.
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