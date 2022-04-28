Son Dakika: Erdoğan, CHP'li Özgür Özel'i hedef aldı: 'Avukatlarımız dava açacak'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan bir soru üzerine, "Adı Özgür soyadı çok garip olan bu zatla ilgili de avukatlarımız davaları açacak" dedi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in ifadeleriyle ilgili bir soruya yanıt veren Erdoğan, "Bu zatın ifadeleri tamamıyla şu anda milletvekili olduğu için cezai bir durum belki olmayacak ama en azından manevi tazminat noktasında başındaki ağbabası nasıl Man Adası davasında bedel ödediyse aynı durum bunun için geçerli, avukatlarımız davalarını açıyorlar" dedi.
Erdoğan, "Adı Özgür ama soyadı çok garip olan bu zatla ilgili de avukatlarımız davaları açıp, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na hakaret yapılabilir mi, yapılamaz mı? Demek ki ders almamış" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NU DA HEDEF ALDI
Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:
"Tabii bu zatın ifadeleri tamamıyla şu anda milletvekili olduğu için cezai bir durum belki olmayacak ama en azından manevi tazminat noktasındaki başındaki ağababası nasıl Man Adası olaylarından bedel ödediyse, aynı durum şimdi bunun için de avukatlarımız davalarını açıyorlar. Bunlarla aynı şekilde hareket eden ağzı bozuk tipler kimse avukatlarımız davalarını açacaklar. Bunların içerisinde dokunulmazlığı olanlar var olmayanlar var. Olmayanlar için cezai davalar açılabilir. Avukatlarımız çalışmasını yapıyorlar. Adı Özgür ama soyadı çok garip olan zatla ilgili olan şu anda avukatlarımız davaları açıp, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına hakaret yapılabilir mi, yapılamaz mı? Demek ki ders almamış. Aynı şeyi, avukatlarımız davaları açacaklar. AİHM'le ilgili olan konular.
"AİHM'LİK İŞ KALMADI"
Bunlar uluslararası hukuku bilmiyorlar. Artık AİHM'lik iş kalmadı. Bitti o iş. Çünkü burada hüküm giydi. Hüküm giydiği için bu işin AİHM'le alakası yok. AİHM alacak, bakacak, hüküm giydi diyecek. Bu ağırlaştırılmış müebbettir. Türk yargısının vermiş olduğu bu karara yerlisi yabancısı herkes saygı duymak mecburiyetinde. Başka ülkelerin hukuku var da bizim hukukumuz yok mu? Özellikle yerli Soros, Gezi olaylarının koordinatörlüğü sebebiyle devleti hiçe sayan, devletin kurumlarına saldıran, ki bunun bedelini ödeyecektir. Olay budur."
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