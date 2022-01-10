CHP'li Özkan açıkladı: 'THY CEO'su İlker Aycı, çalışanlarını Kazakistan'da bırakıp dönmüş'

10 Ocak 2022 Pazartesi, 10:50

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından, THY personelinin Kazakistan'dan tahliye edilmediğini duyurdu.



“THY CEO'su İlker Aycı'nın Kazakistan'da bıraktığı THY çalışanları kurtarılmayı bekliyor. Dışişleri Bakanlığı bu duruma kayıtsız kalmamalı, THY çalışanları derhal kurtarılmalıdır” açıklamasını yapan Özkan, paylaşımında THY çalışanlarının şu mesajını aktardı:

“ARAYAN SORAN YOK”

“30 Aralık tarihinde THY CEO'su İlker Aycı ve eşi Almatı’ya gelmek için yola çıkmışlar. 31 Aralık tarihinde bu ülkede yakınlarını ziyaret eden Aycı, olaylar başlayınca 5 Ocak'ta TK-6223 TC-JDR uçağına kaptanlar, load master ve teknik personeli alıp ülkeden ayrılmıştır.

Şu ana kadar bizi arayan soran yok. Başkonsolos Türkiye’de. Otel güvensiz. İki gün önce oteli askerler bastı. Bir önceki gün isyancılar otele geldi. Dün bulunduğumuz yerin yakınında bir kişi öldürüldü. Toplam 30 THY, 19 diğer şirket personeli Kazakistan'da kaldı.

“UÇAĞINA BİNMESİ KANUNEN YASAK”

İlker Bey’in eşinin kargo uçağı ile uçması kanunen yasak. Ayrıca uçakta 4 koltuk boş olmasına rağmen eşi hamile olan 1 pilot ve 2 kadın pilot uçağa alınmadı. İlaç kullanan kaptanların ilaçları bitiyor. Otelde güvenlik yok. Buranın istasyon müdürü ve konsolosluktan arayan yok. Durum çok iç acıcı değil açıkçası. Ayrıca televizyonlarda 'ekip ulaştı' diye yanlış haber yapılıyor. Bu bilgiler yalan. Saygılarımla.”