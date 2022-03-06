CHP'li Özkoç'tan yeni Tarım Bakanı Kirişçi'ye 'ayçiçek yağı' tepkisi: 'Millete hikaye anlatmayın'
Ayçiçek yağı stoğunun tükendiği yönündeki haberlerin ardından yurttaşlar marketlere akın etmişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç tepki gösterdi. Özkoç, "Millet evine ayçiçek yağı alamaz hale geldi" dedi.
Yurttaşların zam geleceği beklentisi ile ayçiçek yağı almak için girdiği izdihama ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Konu hakkında açıklama yapan yeni Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi gıda piyasalarında arz eksikliğine yol açarak bazı temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, Türkiye’nin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunduğunu söyledi.
Kirişçi'nin söz konusu ifadelerine CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Twitter'dan sert tepki gösterdi. Özkoç paylaşımında Kirişçi'yi etiketleyerek, "5 lt ayçiçek yağı 320 TL olmuş hala “yeterli stoktan” bahsediyorsunuz. Millet evine ayçiçek yağı alamaz hale geldi. Bu durumu düzeltecek bir politikanız var mı? Millete hikaye anlatmayın, çözüm anlatın!" dedi.
5 lt ayçiçek yağı 320 TL olmuş hala “yeterli stoktan” bahsediyorsunuz. Millet evine ayçiçek yağı alamaz hale geldi. Bu durumu düzeltecek bir politikanız var mı? Millete hikaye anlatmayın, çözüm anlatın @VahitKirisci !— Engin Özkoç (@enginozkoc) March 6, 2022
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Zabıtadan markete 'ayçiçek yağı' baskını
- Gürültü yaptı diye döner bıçağıyla saldırdı
- Firari cinayet zanlısı gizli bölmede yakalandı
- Yurttaşlar yağ için adeta birbirini ezdi!
- Kadın futbolculardan MHP'li başkana protesto
- Çatıdan düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu
- Habertürk muhabirinin İngilizce röportajı gündem oldu
- Akaryakıt zamlarına yurttaşlar isyan etti!
- Uzmanı açıkladı: Gıdalardaki hileyi nasıl anlarız?
- Mahalleliyi iki gündür tedirgin eden olay
En Çok Okunan Haberler
- 'Uçak sesi duyduğum zaman korkuyorum'
- Teknik direktör trafik kazasında hayatını kaybetti
- Mart ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
- Oto hırsızlık çetesine eş zamanlı baskın
- Zelenskiy, Elon Musk ile görüştü
- 'Takımı ıslıklamayın!'
- Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan NATO çıkışı: Sinir bozucu
- CHP'den Tarım Bakanı Kirişçi'ye jet yanıt
- Son cemre toprağa düştü
- Otelde yangın çıktı, müşteriler kendini dışarı attı