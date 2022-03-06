CHP'li Özkoç'tan yeni Tarım Bakanı Kirişçi'ye 'ayçiçek yağı' tepkisi: 'Millete hikaye anlatmayın'

Ayçiçek yağı stoğunun tükendiği yönündeki haberlerin ardından yurttaşlar marketlere akın etmişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç tepki gösterdi. Özkoç, "Millet evine ayçiçek yağı alamaz hale geldi" dedi.

cumhuriyet.com.tr
06 Mart 2022 Pazar, 10:47
CHP'li Özkoç'tan yeni Tarım Bakanı Kirişçi'ye 'ayçiçek yağı' tepkisi: 'Millete hikaye anlatmayın'
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Yurttaşların zam geleceği beklentisi ile ayçiçek yağı almak için girdiği izdihama ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Konu hakkında açıklama yapan yeni Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi gıda piyasalarında arz eksikliğine yol açarak bazı temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, Türkiye’nin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunduğunu söyledi.

Kirişçi'nin söz konusu ifadelerine CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Twitter'dan sert tepki gösterdi. Özkoç paylaşımında Kirişçi'yi etiketleyerek, "5 lt ayçiçek yağı 320 TL olmuş hala “yeterli stoktan” bahsediyorsunuz. Millet evine ayçiçek yağı alamaz hale geldi. Bu durumu düzeltecek bir politikanız var mı? Millete hikaye anlatmayın, çözüm anlatın!" dedi.



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