CHP'li Öztrak: 'Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz ziyaretinin iki boyutu var'

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 18:03

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.



