Ekrem İmamoğlu'na Rize'de büyük ilgi: CHP ve İYİ Parti İl başkanlarına söz verdiğim için geldim

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 07:28

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rize Merkez’deki halkla buluşmanın ardından Çayeli, Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yurttaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu, Çayeli’ndeki konuşmasında eski Başbakanlardan merhum Mesut Yılmaz’ı andı. Yılmaz’ın “devlet adamı” sıfatına vurgu yapan İmamoğlu, “Çocuklukta ve gençlikte kendisini tanımış, daha sonra da bu siyasi sürecimde dönem dönem rehberliğini bizimle paylaşmış bir devlet adamımızdı.

Devlet adamı, devlet insanı… Ne kadar kıymetli bir söz. Devlet insanı olabilmek, herkesin oy vermese de takdirini elde edebilmek, çok kıymetli. Umarım bizler de toplum tarafından devlet insanı, devlet adamı olarak anılırız. Umarım onlara layık oluruz. Hep birlikte layık oluruz” dedi.

ÇAYELİ: “MİLLETİN SÖZÜYLE İSTANBUL'U YÖNETTİĞİMİZ İÇİN ÇILDIRIYORLAR”

“İstanbul’da 3 yıldır her konuda vatandaşa açık davranan bir yönetimiz” diyen İmamoğlu, “Vatandaşını dinleyen ve onlarla çözüm üreten bir anlayışı yürütüyoruz. Ve İstanbul'da herkes mutlu. İstanbul'da yüzde 60’ın üzerinde memnuniyet var. Biz, her hafta kendimizi ölçtürüyoruz. İstanbul'da halkın memnuniyeti yüksek. Kötü söz söyleyenler, bize vız gelir tırıs gider. Kötü söz sahibine ait. Hiçbirini dinlemiyorum, işime bakıyorum. Tek dertleri ne biliyor musunuz? İstanbul'da kendi mülklerini sanki ellerinden birisi aldı. İstanbul 16 milyon vatandaşımızın malıdır, mülkündür; hatta bütün Türkiye Cumhuriyeti’nin… Milletin malına sahip çıktığımız için ve milletin sözüyle İstanbul'u yönettiğimiz için çıldırıyorlar. Ama hatırlarsanız seçim döneminde, 3 ayda bu arkadaşları biraz çıldırttık ya. O zaman demiştim ki; ‘Ben bunları 5 yılda deli edeceğim deli.’ Hani biraz delirmeye az kaldı misali, her gün bana sallayan, her gün bana hakaret eden… Ama kötü söz sahibine aittir.

Anneciğim bana hep der ki; ‘Allah, seni iyi insanlarla buluştursun.’ Aha işte benim iyi insanlarım. Dünyanın en güzel insanları. Memleketimin her insanı benim güzel insanım. Bir avuç insan kötü konuşmuş; vallahi umurumda değil. Onları Allah'a havale ediyorum. Kadir Gecesi bile onlar için dua ettim, Allah onlara akıl versin diye” şeklinde konuştu.

PAZAR: “ÇOCUKLARIN GÜZEL YÜREĞİNE KURBAN”

Pazar ilçesinde de otobüs üzerinden vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, kalabalığın içinde gördüğü 31 Mart 2019’da CHP’den Beyoğlu Belediye Başkan adayı olan SOL Parti PM Üyesi Alper Taş’ı yanına davet etti. Taş ile yerel seçimlerde birlikte mücadele verdiklerini belirten İmamoğlu, “Beyoğlu'nda olmadı ama İstanbul'da oldu. Herkesin katkısıyla oldu. Onun da katkısına minnet duyuyorum, teşekkür ediyorum” dedi. Kalabalık içinden kendisine sevgi gösterisinde bulunan çocukları da unutmayan İmamoğlu, “Sizin güzel yüreğinize kurban. Bu çocuklar var ya, bu çocuklar: Bu çocuklar o kadar güçlü, o kadar dürüst, o kadar ön yargısız seven… Şu anda toplumda insanları ayrıştıran, kutuplaştıran hiçbir ön yargı onların kalplerinde yok. Ve bu milleti birbiriyle uzaklaştıran o bütün kötü duyguları, bu çocuklar yıkacak. Yıkacak bu çocuklar. Sadece biz o çocuklara, o gençlere birazcık sağlam bir zemin verelim. Şu anda onun arifesindeyiz. Az kaldı. En fazla bir yıl kaldı” ifadelerini kullandı.

“BİR KİŞİNİN GÖRDÜĞÜ DEĞİL, 85 MİLYON İNSANIN GÖRDÜĞÜ APOLET DEĞERLİDİR”

“Görevini iyi yapana laf yetiştiren bir sürü iktidar mensubu var” diyen İmamoğlu, “Her gün sabah kalkıyorum, acaba bugün Ekrem İmamoğlu'na ne diyecekler? Bazen diyorum ‘Allah'ım bu kimin aklına gelir?’ Vallahi onların aklına gelir. Şaşırıyorum. Çok yaratıcı insanlar. Bir de -aramızda kalsın- kıskançlar. Yani birisi işini iyi yapmayıversin; en tepeden en aşağıya, sağdan soldan, Bursa'dan Balıkesir'den, İstanbul'dan, vekili, bakanı, hepsi… Niye biliyor musunuz? Kim fazla Ekrem'e hakaret ederse apolet takıyorlar. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bir kişinin gördüğü değil, 85 milyon insanın gördüğü apolet değerlidir. Bir kişinin gördüğü apoletten hiçbir şey olmaz. Millet görecek, millet. Niye kıskanıyorlar biliyor musunuz? Biz, milletimizin aklına kıymet veriyoruz. Biz, çocukların aklına kıymet veriyoruz. Biz, gençlerin aklına kıymet veriyoruz. ‘Onlarla üreteceğiz’ diyoruz. Biz, siyasi görüşüne bakmaksızın herkese eşit davranıyoruz” şeklinde konuştu.

ARDEŞEN: “İYİ Kİ BU TOPRAKLARIN ÇOCUĞUYUM”

İmamoğlu, Ardeşen’de de coşkulu bir kalabalığa seslendi. “İyi ki sizlerle bir aradayım, iyi ki ben bu toprakların çocuğuyum” diyen İmamoğlu, duygularını, “Pazar’da da söyledim, burada da söyleyeceğim. Sizden sonra Fındıklı'da da söyleyeceğim, Arhavi’de de Hopa'da da. Her yerde söyleyeceğim. Çünkü, özüyle beraber var olan insan, ona saygı duyan insan, herkese saygı duyar. Ben, özüne sadık bir insanın, ama herkese sahip çıkan ve saygı duyan bir insanım. Derim ki hep; Allah'ım, beni aileme mahcup etme, beni doğduğun bu güzel topraklara, Karadenizlilere mahcup etme, tabii ki milletime, vatanıma, bayrağıma, mahcup etme. Bu ülkeyi kuran, sizlerin atasına, dedesine mahcup etme, Atatürk'e mahcup etme” sözleriyle dile getirdi.

“İSTANBUL'A ZIMBA GİBİ DÖNÜYORUM”

“Ben size mahcup olmamayı şöyle tarifliyorum” diyen İmamoğlu, “İstanbul'da yaşayan insanların hakkını yedirmedim. Hiç kimsenin hakkını yedirmedim. Allah şahit ki, bu kardeşiniz, bu evladınız, bu hemşehriniz kimsenin de hakkını yemez. Hak, hukuk ve adalet kavramı, bizim prensibimizdir. Hem insani hem vicdani hem inanç prensibimizdir hem de hepimizin birlikte yaşama unsurudur” dedi. İnsanların vatandaşına hapsi değil, özgürlüğü, aklı, bilimi gösteren yöneticilere ihtiyacı olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Bunu başaracağız. İstanbul'da bir kez başardık. Dediler ki; ‘Yanlış yaptınız.’ Öyle mi? Kartmerli ikinciyi kazandık, ikinciyi. Bu vatandaşa yanlış yapmayacaksın. Yanlışı yaparsan vatandaş sana doğruyu gösterir. Hiç acımaz. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Bir yıl sonra, birilerine hep birlikte doğruyu göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Rize ziyareti için CHP ve İYİ Parti il başkanlarına 2 yıl önce söz verdiğini aktaran İmamoğlu, “Onun için buradayım. Ama iyi ki gelmişim. Size bir şey söyleyeyim mi? İstanbul'a zımba gibi dönüyorum, zımba gibi dönüyorum. İstanbul'da daha çok çalışacağım. 7/24 çalışacağım. İnşallah hep gurur duyacağınız bir hemşehriniz olacağım” dedi.

“KARARLI BİR BİÇİMDE YOL YÜRÜYECEĞİZ”

6 parti lideri tarafından kurulan ortak masanın önemine dikkat çeken İmamoğlu, şunları söyledi:

"Memleketin tekrar özgürleşmesi için bir ittifak masası kuruldu. Ben de o ittifak masasının, altı liderin ortaya koyduğu düşüncenin en güçlü neferi olacağıma söz veriyorum. Bir 6’lı masa kuruluyor ve Türkiye’nin demokrasi geleceği tartışılıyor. Yani tek kişinin aklı değil, milletin aklı, felsefesi üzerine bir sistem kurulmak isteniyor. Artık ülkemizde devletimizin topluma verdiği his çoğu zaman korku, umutsuzluk. Milletçe başarmalıyız. Her birey, her vatandaş, ‘Ben ne yapmalıyım’ sorusunu kendine sormalı. Biz, birlikte başarmalıyız. Bakın karşımızda bir rakip yok. Bizim karşımızda rakip yok. Bizim karşımızdaki rakip, ancak milletin kendisi olur. Çok net. Dolayısıyla kararlı bir biçimde yol yürüyeceğiz. Hep birlikte bu ülkenin demokrasiyle taçlanması için yol yürüyeceğiz. Ve biz bu yolculuğun ucunda, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının hemen başında bunu halletmeliyiz. Halledeceğiz milletçe. Bu seçimi birilerine karşı da kazanmayacağız. Bu seçimi, bugünkü iktidar partisine oyun verenler için de kazanacağız. Çünkü onlara güzel bir yaşam hediye edeceğiz. Biz vatanperver, milletini sevenler olarak bunu başarmak zorundayız. Bunu başaracağız. Hiçbir engelimiz yok.