CHP'li Öztrak’tan Erdoğan’a tepki: 'Kuyruklar ise milletin...'

17 Şubat 2022 Perşembe, 13:53

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Engelli Memur Ataması programında konuştu. Erdoğan’ın açıklamasında, “Türkiye ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girmektedir. Yaz ayları ile birlikte bu tablonun olumlu etkilerini görmeye başlayacağız. Kimsenin bundan şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

AKP’li Cumhurbaşkanı’nın açıklamasına CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yağ, pirinç ve ekmek kuyruklarına dikkat çekerek sert tepki gösterdi. Öztrak, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Yağ kuyruklarıyla,

Pirinç kuyruklarıyla,

Ekmek kuyruklarıyla,

"Türkiye ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girmektedir."

Tırnak içi cümle Erdoğan'ın, kuyruklar ise milletin.

Gözleri var milleti görmez.

Kulakları var milleti duymaz.

Çünkü bunların kalbi, millete karşı mühürlü...”

Toprak Mahsülleri Ofisi’nin (TMO) satış noktaları önünde, ucuz yağ ve gıda ürünlerinden almak isteyen yurttaşların uzun kuyruklar oluşturduğu görülmüştü.