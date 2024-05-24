CHP'li Öztürkmen mülakat skandalını açıkladı: Sonuncuyu birinci yapan fotoğraf... Torpilin pozu da çıktı!

Yayınlanma: 24.05.2024 - 20:49

Güncelleme: 24.05.2024 - 20:49

Kamuda “mülakat” denilen torpil düzeninin nasıl işlediğini belgeleriyle ortaya koyan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, torpilin çarpıcı bir belgesini daha paylaştı.

Trabzon Adliyesi'nde görevli Adalet Bakanlığı personeli yazılı sınavda son sıralarda olmasına rağmen mülakatta verilen yüksek puanlarla Yazı İşleri Müdürü yapıldı.

Söz konusu personelin mülakat takviminde AKP Milletvekili Vehbi Koç'u makamında ziyaret ettiği öğrenildi. Koç ziyarette çekilen kareleri sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

CHP’li Öztürkmen’in açıklamasının tamamı şöyle:

“Kamu atamalarındaki mülakat skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Çok çarpıcı bir örnek Trabzon Adliyesi'nden geldi. Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nın yazılı kısmında 81 alarak ilinde birinci olan E.Y mülakatla elendi ve “başarısız” sayıldı.

Yazılı sınav birincisinin elendiği mülakatta, 76 puanlı Fatih Karabina (Fotoğrafta solda) ise mülakatta aldığı yüksek puanla Yazı İşleri Müdürü oldu. Olayın en çarpıcı kısmı ise Karabina'nın mülakattan birkaç gün önce Ankara'da verdiği poz...

İktidar yandaşı olarak bilinen Büro Memur-Sen'in Trabzon Şube Başkan Yardımcısı olan Karabina, TBMM'de AKP Trabzon Milletvekili Vehbi Koç'u (Fotoğrafta ortada) makamında ziyaret etti. Ziyarette fotoğraflar çekildi. AKP'li Koç ziyaretin fotoğrafını, “Gazi Meclisimizde misafirimiz olan Büro Memur-Sen Trabzon Şube Başkanı Kenan Kuşçu (Fotoğrafta sağda) ve Fatih Karabina’ya ziyaretleri için teşekkür ediyorum” mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Ziyaretin zamanlaması da dikkat çekici. AKP'li Koç'un fotoğrafı 22 Şubat 2024'te paylaştığı görülüyor. Görevde yükselme sözlü sınavlarının yapıldığı tarihler de ziyaret tarihini kapsıyor. 11 Aralık 2023 ile 1 Mart 2024 tarihleri arasında Ankara'da yapılan sözlü sınavda başarılı olanlar görevlerinde yükselerek terfi ettiler.

Yazılı sınavda alanında son sıralarda olmasına rağmen sözlü sınav (mülakat) sonrası terfi eden Fatih Karabina'nın aldığı yüksek notta AKP'li Koç ile verdiği pozun etkisinin olup olmadığını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Öte yandan pozda bir kişinin daha olduğu görülüyor: Büro Memur-Sen Trabzon Şube Başkanı Kenan Kuşçu.

Kuşçu da Trabzon Adliyesi'nde görevde yükselme sınavına giren memurlardan. Kuşçu yazılı sınavda 79 puan alarak ikinci olmuş ve mülakat sonrası “başarılı” sayılarak İdari İşler Müdürlüğüne terfi etti. Tek kişinin alınacağı kadroya, 81 puanlı E.Y yerine 79 puanlı Kuşçu alınıyor. Demek ki Kuşçu, mülakatta daha başarılı performans sergilemiş! Kuşçu'nun bu başarısında, AKP yandaşı sendikanın şube başkanı olması ya da AKP Milletvekili Koç ile verdiği pozun etkisinin olup olmadığının takdirini kamuoyuna bırakıyoruz.

SENDİKA İTİRAFI

MHP'lilerin ağırlıkta olduğu başka bir yandaş sendika Türk Büro-Sen'in Adana şubesi, resmi sosyal medya hesabından, torpili net bir şekilde itiraf etmişti.

Adalet Bakanlığı sınav sonuçlarının ardından sendika şu ifadeleri kullanan bir açıklama yayınlamıştı:

“Görevde yükselme mülakat sonuçlarına göre 54 müdür kadrosunu kazanarak müdürlüğe terfi eden arkadaşlarımızdan 43'ü sendikamız yani Türk Büro Sen üyesidir. Bu sonuçlar göstermiştir ki devletimiz nazarında da Türk Büro-Sen'li olmak ayrıcalıktır.”

LİYAKAT DEĞİL ‘REFERANS’

Türk Büro-Sen'in açıklamasına göre, demek ki atamalarda sendikadan sendikaya “ayrıcalık” oranı değişiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl seçimler öncesi verdiği “Kamuda mülakatı kaldıracağız” sözünü tutmadığı gibi, mülakata tam gaz devam ediyor. Son olarak 80 bin atama bekleyen öğretmenlerimiz, Milli Eğitim'in 20 bin atama kararıyla hayal kırıklığına uğramıştı. Daha tepki çekeni ise yine öğretmen atamalarında mülakat denilen torpil sisteminin devam etmesi kararı oldu. MEB, atamalarda yüzde 50 KPSS, yüzde 50 sözlü sınav puanı uygulanacağını duyurdu.

Verdiği sözlere rağmen, liyakati değil “referansı” kıstas alan iktidar, anlaşılan mülakattan geri adım atmamakta kararlı. Bizler de yüzbinlerce mülakat mağdurunun sesi olmaya, bu torpil düzenini kaldırmakta kararlıyız. Bu böyle gitmez! Gitmeyecek!”