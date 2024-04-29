Emniyet sınavında torpil iddiası Meclis'te: ‘Türkiye birincisi mülakatta elendi’

EGM Görevde Yükselme Sınavı mülakatı usulsüzlük ve torpil iddialarıyla gündemde. Yazılı sınavda yüksek puan alan onlarca memurun mülakatta notunun düşürülerek elendiği iddiası Meclis'e taşındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2024 - 13:22
Emniyet sınavında torpil iddiası Meclis'te: ‘Türkiye birincisi mülakatta elendi’
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Emniyet Genel Müdürlüğü 2024 yılı “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınav” sonuçları açıklandı.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir de yazılı sınavda yüksek puan alarak derece yapmasına rağmen mülakatta haksız bir şekilde elenen yaklaşık 120 EGM personeli olduğunu belirterek "Kazanacak adaylar önceden belli mi?" sorusunu gündeme getirdi.

Demir, “Emniyet Müdürlüğünün Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavında çok yüksek puan alan fakat mülakat sınavında 55 -60- 65 gibi notlar verilerek elenen 120 civarında personel olduğu EGM personeli tarafından bize bildirildi.

Hatta 98 yazılı puanı alarak Türkiye birincisi olan bir kişiye mülakatta 64 verilmesi sonucu elendiği de gelen bilgiler arasında.

Elimize çok sayıda yazılı ve sözlü sınav sonucu ulaştı. Görüyoruz ki Emniyet Genel Müdürlüğü yazılı sınavda yüksek puanlar alarak derece yapanlara bile mülakatta düşük puanlar verip elenmesini sağlamış. Yapılan bu adaletsiz mülakat akıllara 'Acaba sınavı geçecek isimler önceden belli mi?' sorusunu getiriyor. Ismarlama sınav sonuçları ile yapılan bu kadro ve unvan değişikliklerini kabul etmemiz mümkün değil. Emniyet Genel Müdürlüğü bir an önce bu mülakat rezaletine bir açıklama getirmeli. Biz, konuyu Meclis gündemine de taşıyarak İçişleri Bakanına yapılan bu mülakatı soruyoruz. Yazılı sınavda derece yapan kişilere nasıl bir gerekçe ile sözlü sınavda bu notlar verildi? Bu sınavda kimlerin torpili araya girdi de yüzlerce EGM personeli mağdur edildi? Türkiye dördüncüsü, beşincisi, mülakatla 60-65 puan alarak elenirken, yazılıda 60-70 puan alanlar ise nasıl oluyor da mülakattan 100-99-98 puan gibi yüksek puanlar alarak sınavı kazanıyor? Bu sorulara cevap verilmeli” dedi. 


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