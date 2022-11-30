CHP’li Polat: Anadolu tütüncülüğünü AKP bitirdi

30 Kasım 2022 Çarşamba, 11:57

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, TBMM Genel Kurulu’nda, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine konuştu. Konuşmasında üretim sorunu, kaçakçılık gibi başlıklara değinen Mahir Polat, TEKEL’in özelleştirilmesini eleştirdi.

Çözüm önerileri de sunan Mahir Polat, “Türk tütününün hak edilmiş evrensel itibarının korunması, tütün üreticilerimizin alın terinin hak ettiği değere ulaşması ve tütün üretiminin kırsal kalkınmanın önemli bir aracı olarak ülke ekonomisine katkısının devam etmesi için tütün ve tütün mamulleri piyasalarının yeniden ve kökten yapılandırılması gerekiyor” diye konuştu.

“YASA DIŞI TİCARETİN SEBEBİ VERGİ”

Anadolu topraklarında yetişen herhangi bir ürünün ya da üretilen malın ‘kaçak’ olarak değerlendirilmesinin teknik olarak yanlış olduğunu, nitelemenin ‘yasa dışı, yasalara uygun olmayan ticaret’ olarak yapılması gerektiğini belirten Polat, “Bu yasa dışı ticaretin temel kaynağı uygulamaya koyduğunuz vergi kanunları. Bir paket sigaranın 16 dalı vergiye giderse yoksul Anadolu halkı bunun ticaretini de yapar, bunu içmekten başka da çaresi olmaz” ifadelerini kullandı.

“KARTELLERE YARAR”

Getirilmek istenen kanunun tütün kartellerine yarayacağını vurgulayan Polat, “Yeni kurulacak tütün işletmeleri için bir izin söz konusu, bu izni alabilmek için 50 milyon lira bir teminat öngörülüyor. Yeni kurulacak ya da küçük ölçekte ticaret yapacak şirketin bunu vermesi mümkün değil. Bu yasa marifetiyle tütün kartellerinin önünü açmış oluyorsunuz. Türkiye'nin tütün üretimi ve ticaretinin gelişmesiyle ilgili TEKEL'le yönetilen bir politikası varken bugün sadece Bakanlığın bir koridorunda bir daire başkanlığına sıkıştırılmış olan bir tütün yönetiminiz var. Dünyada sadece ülkemizde tütün eksperliği fakültesi var ama 1997'den beri kamuda görevlendirilmiyorlar” dedi.

“TEKEL’E YAZIK OLDU”

Tütün yasasının AKP döneminde çıkarıldığını hatırlatan Polat, “Yirmi yıldır siz iktidardasınız, yasayı da yirmi yıl önce siz yaptınız. Yasa ne getirdi? Temel amacı alkol, alkollü içki, tütün, tütün mamulleri piyasalarının liberalize edilerek küresel güçlerin istediği biçimde yeniden yapılmasını… TEKEL özelleştirildi. TEKEL'in Sigara Birimi 2008 yılında piyasa değerinin çok çok altında özelleştirildi, Yaprak Tütün Birimiyse 2010 yılında kaldırıldı. TEKEL'i sadece iktisadi bir teşekkül olarak düşünmemek gerekiyor. TEKEL, fabrikalarının ya da ekim alanlarının bulunduğu yerde aynı zamanda sosyal bir denge belirleyici ve Anadolu insanının o bölgelerde kalmasını, o bölgelerde doymasını sağlayan bir konuma sahipti. TEKEL sigara biriminin özelleştirilmesi sonrasında tütün mamulleri sanayisinin yüzde 84,7'si yabancıların kontrolüne geçmiş; bir başka ifadeyle, Türkiye'de artık tütün işini, sigara işini uluslararası karteller yapmıştır. Anadolu insanının kırsaldaki kalkınmasının önemli ürünlerinden bir tanesi olan bu Anadolu tütüncülüğünü AKP bitirdi” diye sözlerini tamamladı.