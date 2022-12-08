CHP’li Polat: Siz belli bir zümrenin bakanlığısınız

08 Aralık 2022 Perşembe, 10:03

CHP YDK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerine TBMM Genel Kurul’da konuşan Polat, “İhracatta zenginleşme modeliniz çöktü, çökmemesi için katma değeri yüksek, yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatta payının yüksek olduğu bir ihracat modeline evrilmeniz gerekiyordu. Türkiye'yi dünyaya ucuz emek ve kaynak ihracat eden ülke hâline getirdiniz” yorumunu yaptı.

"BAKANLIĞIN İHRACAT PLANLAMASI YOK"

İhracat planlamasının üretim planlamasıyla birlikte başladığını vurgulayan Polat, “Eğer bu Bakanlığın bir ihracat planlaması olsaydı; ekim dikim zamanı Tarım Bakanlığı ile ne kadar domates ekileceğine karar verirdi, sıkıştığında domates ihracatını ve domates konserve ihracatını kayda bağlamazdı. Bakanlığın bir ihracat planlaması, ileri bir ihracat planlaması olsaydı OECD verilerine bakardı, yüksek hızlı internetin ihracatını artırdığını görür ve Ulaştırma Bakanlığıyla birlikte yüksek hızlı internet talebini açardı. Sanayi Bakanlığı ile birlikte ihracatta yüksek teknoloji ürünlerinin payını nasıl artıracağına karar verirdi” dedi.

"DIŞ TİCARET YÖNETİMİ CİDDEYETTEN YOKSUN"

İktidarın ihracat ve dış ticaret verilerinde algı yönetimi yaptığını belirten Polat, “2022 Ocak-Kasım ayı ihracat ve dış ticaret verilerini açıkladılar. Yüzde 13,9 ihracat artışıyla ‘İhracatta zenginleşiyoruz’ algısını yaratıyorlar. Yüzde 13,9 ihracatta zenginleşiyorsak, yüzde 36,6 ithalatta da bu ülkeyi fakirleştirdiniz maalesef. Bakanlığın sosyal medya hesaplarına bakıyoruz, bu verileri değerlendirirken diyor ki; ‘İhracatın ithalatı karşılama verisi tamdır, eğer enerji ve altın ithalatını çıkarırsanız tam’. E, o zaman size döner, derler ki; Tarım ve madencilik ürünlerini de çıkarırsanız bu kadar açığınız var. Bu kadar ciddiyetten yoksun bir dış ticaret yönetimini kabul etmiyoruz” diye konuştu.

"GÜMRÜK MEMURLARINI SÜRGÜNE YOLLADINIZ"

CHP iktidarında gümrük muayene memurları, gümrük muhafaza memurları ve gümrük memurlarının sözleşmeli olmayacağını vurgulayan Polat, “Bakanlığın en sorunlu, en zorda, en özlük haklarından yoksun memurları, gümrük muayene memurlarıdır. Bu memurların özlük haklarını ve maaşlarını artırmanız gerekiyor. Yine, bu devletin en az taban maaşına sahip memurları gümrük memurları ve gümrük muhafaza memurlarıdır. Çıkardığınız atama yönetmeliğiyle aile bütünlüklerini bozdunuz bu insanların. Bu insanlar sizi dava ettiklerinde yürütmeyi durdurma kararlarını hiçe sayıp bunları doksan gün geçici görevle sürgüne yolladınız, mobbing uyguladınız; bunu da kabul etmiyoruz. Tüm bu veriler ışığında, siz bu memurların da Bakanlığı değilsiniz.” diyerek sözlerini sürdürdü.

"GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODASI TOBB BAŞKANININ KAPRİSİNE MAHKUM EDİLDİ"

Gümrük müşavirlerinin de sorunlarına değinen Polat, “Gümrük müşavirliği yüz on iki yıllık geçmişe sahip çok köklü bir meslektir. Bu mesleğin odalaşması sadece TOBB Başkanının iki dudağı arasında kaprisine maalesef mahkûm edildi. Gelin, beraber bir teşkilat yasası yapalım dedik, kulaklarınızı tıkadınız, gümrük müşavirliği teşkilat yasasını da çıkarmıyorsunuz. Gümrük müşavirlerine karşı Kabahatler Kanunu'yla birlikte ceza uygulamalarını bir koyundan iki post şeklinde çıkartıyorsunuz. Kabahatler Kanunu'na eklenecek bir maddeyle Gümrük Kanunu bu Kabahatler Kanunu'ndan aridir demekle bu sorunu aşabilirdiniz, bunu da aşmıyorsunuz. Hayatın doğal akışı içerisinde dış ticaretçiyle birlikte uluslararası seyahatlere gitmesi gereken gümrük müşavirlerine yeşil pasaport uygulaması aklınızın ucundan bile geçmedi. Liman giriş kartları problemi var. Tüm sicil dosyaları Bakanlıkta olan gümrük müşavir ve müşavir yardımcıları, gümrüklü saha addedilen limanlara giriş sırasında yeniden bir kart almak zorundalar. Bu kartı Ambarlı için alan gümrük müşavirleri Mersin için başka bir kart almak zorunda. Bu da onlar açısından bir zulümdür. Gümrüklü sahaya girişlerinde başka bir karta ihtiyaçları yoktur bu arkadaşlarımızın” dedi.

"SÖZÜMÜZ OLSUN"

Konuşmasında gümrük müşavir yardımcılarına “Can kardeşlerim” diye seslenen Polat, “Hiçbir meslek erbabına reva görülmeyen zulüm gümrük müşavir yardımcılarına yapılıyor. Ömürlerinde sadece 3 sınav hakkı tanınmış, 3 sınavla bütün yaşamları sınanıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Öncelikle bunların sınav hakkını takip etmek benim boynumun borcu, kendi iktidarımızda, oda kanunumuzla birlikte sınavı da biz yapacağız. Siz tüm bu anlayışla, tüm bu sorunları görmezden gelmekle gümrük müşavir ve müşavir yardımcılarının da Bakanı olmadınız. Yapmadıklarınızla dış ticaretçinin ve ihracatçının Bakanlığı ve Bakanı olamadınız, belli zümrelerin Bakanlığını yapıyorsunuz. Biz iktidarımızda tüm bu sorunları çözeceğiz. Bu bizim tüm dış ticaretçiye, gümrük müşavirlerine, gümrük memurlarına sözümüz olsun” diyerek sözlerini tamamladı.