CHP’li Polat: Yandaşa kural, kanun, yasak yok. Kayırma var, imtiyaz var!

Yayınlanma: 22.08.2023 - 11:15

Güncelleme: 22.08.2023 - 11:15

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın vakfı olarak bilinen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyelerinin havalimanlarında VİP hizmetinden faydalandıklarını belirterek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından cevaplanması istemiyle soru önergesi verdi.

Polat, “Havalimanlarında VİP hizmetinden faydalanabilen kişiler sınırlı ve belli. Bu kişilerin listesi genelge ile yayımlanır ve yanlarında belirli sayıda kişiyle bu hizmetten faydalanabilirler. Milletvekili olarak biz en fazla üç kişiyle bu haktan yararlanabiliyoruz. Gaziantep ziyaretimde gördüm ki, hak ve yetkileri olmamasına rağmen tam yedi TÜGVA üyesi VİP hizmetinden faydalanıyor. Oysa bu yasak. İktidara yakın vakıf ve derneklere kamu yararı statüsü olanakları veriliyor, vergi muafiyeti getiriliyor. Yasak olmasına rağmen bu vakıf ve dernek mensuplarının çoğunun kullandığı çakarlı araçlara göz yumuluyor. Hakları olmamasına rağmen devletin bütün imkanlarını kullanıyorlar. Bir kere daha görüyoruz ki yandaşa yasak yok” ifadelerini kullandı.

Mahir Polat Bakan Ali Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti: