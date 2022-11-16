CHP’li Polat’tan Forbes Köşkü tepkisi: Tarihe saygısızlık

16 Kasım 2022 Çarşamba, 11:54

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, 23 yıldır restorasyonu tamamlanmayan Forbes Köşkü’nü TBMM gündemine taşıdı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ERSOY’un cevaplaması istemiyle soru önergesi veren

"KÜLTÜR BAKANLIĞI NİYE VAR?"

Her yıl dünyanın en zenginleri listesini yayımlayan dergiye adını veren dünyaca ünlü Forbes ailesi tarafından 1900’lü yılların başında İzmir Buca’da yaptırılan köşkün ilgisizlik ve bakımsızlık kurbanı olduğunu vurgulayan Polat, çatısındaki kurşun levhaların, demir parmaklıkların, içindeki elektrik kablolarının dahi çalındığını söyledi. Taş yapının betonarme bir şekilde aslına uygun olmadan restore edilmeye çalışıldığının da altını çizen Polat, köşke ilgisizliği “tarihe saygısızlık” olarak değerlendirdi.

Kentin en önemli tarihi yapılarından birinin bakımsızlık sebebiyle harabeye dönmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Mahir Polat, “Forbes Köşkü’nü 1995 yılında Kültür Bakanlığı 49 yıllığına kiralamış. 23 yıldır restorasyonu tamamlanmıyor. Mimari açıdan seçkin bir örnek olan köşkün yaşatılması kent hafızası için önemli. Buca Kent Konseyi, bazı sivil toplum kuruluşları, duyarlı vatandaşlar köşkün yaşatılması için adımlar atmaya çalışıyorlar ancak Kültür Bakanlığı’nın uhdesindeki yapıyı açıkça önemsemediğini, kaderine terk ettiğini görüyoruz. O zaman Kültür Bakanlığı niye var?” yorumunda bulundu.

CHP'li Polat, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a şu soruları yöneltti:

1) İzmir Buca’daki Levanten mimarisinin en seçkin örneklerinden biri olan asırlık Forbes Köşkü’nün restorasyon çalışmaları ne aşamadadır?

2) Forbes Köşkü’nün akıbeti nedir?

3) Forbes Köşkü’nün restorasyon çalışmaları 23 yıldır neden tamamlanmamıştır?

4) Bugüne kadar köşkün restorasyonu için kaç ihale yapılmıştır?

5) Restorasyonu tamamlamayan, yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmalara ne gibi yaptırımlar uygulanmıştır?

6) Zaman içerisinde Forbes Köşkü’nü isteyen kurumlar olmuş mudur? Bu kurumlar hangileridir? Köşkün o kurumlara verilmeme gerekçesi nedir?