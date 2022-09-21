CHP’li Polat’tan Kültür Bakanlığı'na tepki: İzmir cezalandırılıyor!

21 Eylül 2022 Çarşamba, 13:05

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tüm çalışmalar tamamlanmış, dosya eksiksiz hazırlanmışken İzmir Tarihi Liman Kenti yerine AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin İznik Bölgesi’ni konu alan dosyayı UNESCO Dünya Mirası 2022 adaylığı için iletmesini sert dille eleştirdi.

“İktidar mensuplarının İzmir husumetleri her alanda devam ediyor” diyen Polat, “İzmir halkı oy vermedikleri için cezalandırılıyor. AKP hükümetinin İzmir’i ve İzmirlileri anlaması için öncelikle tarihi anlaması, Mustafa Kemal Atatürk’ü anlaması ve verilen kurtuluş mücadelesinin İzmir halkı için ne ifade ettiğini çok iyi anlaması gerekiyor. İktidara geldikleri günden beri İzmirlilerin teveccühünü kazanamamış, yaptıkları açıklamalarla aşağılayan, ötekileştiren, kutuplaştıran, parmak sallayarak had bildiren yaklaşımlarıyla da hiçbir zaman İzmir’i kazanamayacaklar” ifadelerini kullandı.

“İZMİR HAKKINI İSTİYOR!”

UNESCO Dünya Miras Listesi adaylık sürecini değerlendiren Polat, “Tüm birleşenler süreç içerisinde adım atıyor. Bakandan randevu talep ediliyor, randevu veriliyor. Bakan daha sonra ben İzmir’e gelince dosyayı alıp UNESCO’ya ileteceğim diyor ve randevuyu iptal ediyor. Bu arada Bakan Bey bir türlü İzmir’e gelmiyor. Bu arada ilan ediliyor ki; İzmir’in değil İznik’in dosyası UNESCO’ya sunulmuş. İznik tabi ki UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmeli. Ancak İzmir bu ülkenin önemli değerlerinden. İzmir’e şaşı bakışın devam etmesi maalesef acı verici ve ilkel, sığ bir zihniyetin ürünü. Bu olay, ‘burnu sümüklü çocuk, gavur İzmir, İzmir işgal altında’ söylemlerinden sonra bu zihniyetin İzmir’e bakış açısını somut bir şekilde ortaya koyuyor. İzmir hakkını istiyor! Gerekli süreçlerin tamamlanarak İzmir Tarihi Liman Kenti’nin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmesi için derhal gerekli adımların atılması çağrısı yapıyorum” dedi.

“İZMİR TÜM PAYDAŞLARIYLA KATILIMCI BİR SÜREÇ YÜRÜTTÜ”

Polat, “2020 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne dahil edilen İzmir Tarihi Liman Kenti’nin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmesi için TARKEM ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol doğrultusunda, alanda yönetim planı hazırlıkları ve UNESCO Dünya Miras Listesi adaylığı çalışmaları 2021 yılından itibaren yoğun biçimde yürütülüyordu. Dosya çalışmalarında, İzmir Büyükşehir Belediye ve TARKEM Yönetim Kurulu Başkanımız Tunç Soyer, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’in yoğun çabaları ile kurulan Kültür ve Turizm Bakanı ve yetkilileri ile yapılan görüşmelerden sonra alınan karar ile 2022 Nisan ayından itibaren İzmir Valiliği, İzmir Kalkınma Ajansı, Konak Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TARKEM uzmanlarından Alan Başkanlığı uzmanları, Bilim Kurulu üyeleri ve dışarıdan alınan danışmanlar önemli katkılar sundular. Katılımcı bir süreç ile birlikte uzmanların doğrudan katkısıyla dosyaların hazırlanmasının yanında, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin süreçte rol alması ve alanda yaşayanların bilgilendirilmesi, koruma bilincinin gelişimine önemli katkı sundu. İzmir tüm paydaşlarıyla normalde 2-3 yıl süren çalışmaları 4 ay gibi kısa bir zamanda eksiksiz olarak tamamladı. İzmir bu yaklaşımı hak etmiyor.” diye konuştu.