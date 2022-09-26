CHP’li Purçu: Dikkat! Yeni TOKİ mağdurları yaratılıyor

26 Eylül 2022 Pazartesi, 15:05

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, “TOKİ’nin kaybettiği davalar nedeniyle vatandaşa para ödememek için banka hesaplarında yeterli mevduat bulundurmadığı iddiasını Meclis gündemine taşıdı. Son dönemde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak sunulan ‘TOKİ Sosyal Konut Projesi’ne ilişkin detaylı bir soru önergesi hazırlayan Purçu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sundu.

“VATANDAŞA EK MALİYET GETİRMEYECEĞİNİN GARANTİSİ VAR MI?”

Özcan Purçu; inşaat maliyet endeksi, bir yılda yüzde 106,87 artmışken, malzeme endeksi yüzde 130,59; işçilik endeksi yüzde 45,67; demir fiyatları ise 6 yılda yüzde 780 civarında artmışken; açıklanan konut projesinin vatandaşa ek maliyet yükleme garantisinin getirip getirmeyeceğini sordu.

“Ekonominin ‘ışıl ışıl’ ve canlı olduğunu iddia edilen bir dönemde aylık taksitler neden maaş artışına endeksli?” diye soran Purçu, önergesinde; TOKİ aylık ödemelerinin memur maaşına endeksli olmasını dile getiren CHP’li Purçu; TOKİ aylık taksit ödemelerinin sabit hale getirilmesi konusunda yapılan bir çalışma olup olmadığını konusunda bilgi istedi.

TOKİ kura çekilişlerinin 6 ay sonra yapılması gerekçesini seçim öncesi kaynak yaratmak adına vatandaştan para toplama iddialarını gündeme getiren Purçu; kura çıkmayacak vatandaşların ödedikleri bedellerin ne şekilde teslim edileceğinin de açıklanması adına da soru yöneltti.

“Önceki projelerdeki kötü işçilik, kalitesiz malzeme, eksik işler ne oldu?” sorusuna yanıt bekleyen Purçu, TOKİ’nin bu kadar şikayetlere ve açılan tazminat davalarına maruz kaldığı bir dönemde kasasının boş olmasını ve banka hesapları üzerinde 14 adet ayrı haciz olmasını da “manidar" olarak niteledi.

SURİYELİYE BEDAVA KONUT İDDİASI!

Son olarak TOKİ tarafından Suriyelilere yapılan bedava ev iddialarına da değinen Özcan Purçu; İktidarın kendi vatandaşına 600-800 bin TL civarında bedelle konut yapılmasının sosyal devlet ilkesi ile bağdaşıp bağdaşamadığını sordu.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, verdiği önergesinde şunları sordu:

1. TOKİ tarafından 2012 ve 2022 yılları arasında kaç konut projesi başlatmıştır? Bu projeler hangileridir? Kaç konutu kapsamaktadır? Bu projelerden hangileri tamamlanmıştır? Vatandaşa kaç konut teslim edilmiştir?

2. TOKİ’nin 2012 ve 2022 yılları arasında başlatıp bitiremediği projesi sayısı nedir? Hangileridir? Kaç konutu kapsamaktadır? Eylül 2022 itibariyle bitirilme oranları nedir? Ne zaman tamamlanacaktır?

3. TOKİ’nin 2012 ve 2022 yılları arasında başlatıp bitiremediği projeler hangi illerdedir? Mağdur olan hak sahibi sayısı nedir? Bu vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için bugüne kadar hangi adımlar atılmıştır?

4. TOKİ’nin 2012 ve 2022 yılları arasında başlatıp bitiremediği projeler için kaç tazminat davası açılmıştır? Dava sayılarının yıllara göre dağılımı nedir? Bu davalar nedeniyle TOKİ tarafından ne kadar tazminat ödenmiştir?

5. 2012 ve 2022 yılları arasında TOKİ tarafından hazırlanan fakat ihalesi yapılmayan projeler hangileridir? Projelerin başlangıç tarihi nedir? Her proje için ayrı ayrı olmak üzere planlanan konut sayısı nedir? Bu projelerin akıbeti ne olacaktır?

6. TOKİ son olarak kamuoyu ile paylaştığı Sosyal Konut Projesi’nde taksitlerin her yıl memur maaşına endeksli hale getirilmesi yeni bir ödeme mağduriyeti yaratmayacak mıdır?

7. Ekonominin “ışıl ışıl” ve canlı olduğunu iddia edilen bir dönemde konut taksitlerinin aylık ödemelerinin memur maaşına endeksli olmasının gerekçeleri nedir?

8. Yüksek enflasyon karşısında dar gelirlilerin yaşadığı sıkıntılarda dikkate alınarak, TOKİ aylık taksit ödemelerinin sabit hale getirilmesi konusunda yapılan bir çalışma var mıdır?

9. 2012 ve 2022 yılları arasında her yıl için ayrı ayrı olmak üzere TOKİ'den ev alıp taksitini ödeyemeyen kişi sayısı kaçtır? İllere göre dağılımı nedir? Bunlardan kaçı için yasal süreç başlatılmıştır? İllere göre dağılımı nedir?

10. TOKİ tarafından 2018, 2019, 2020 yıllarındaki başlatılan projelerde yaşanan sıkıntılar bilinmektedir. Benzeri sıkıntıların son proje için yaşanmaması için hangi ek önlemler alınmıştır?

11. İnşaat malzemelerinin yüksek oranda zam gördüğü bir dönemde hayata geçirilmek istenen projenin devlet desteği olmadan tamamlanması mümkün olabilecek midir? TOKİ’nin vatandaşa ek maliyet yüklemeyeceğinin garantisi nedir?

12. TOKİ konutları için kura çekilişinin 6 ay sonra yapılmasının gerekçesi nedir?

13. TOKİ konutları için başvuran ve 6 ay boyunca toplanan aidatlar; kurada adı çıkmayanlara nasıl ve ne şekilde geri ödenecektir?

14. TOKİ konutlarında işçiliğin çok kötü olduğu, kullanılan malzemenin çok kalitesiz olduğu şikâyetleri gündeme sıkça yansırken; yeni projede bunun önüne geçmek için bir denetleme mekanizması kurmayı düşünüyor musunuz? Kurmayı düşünüyorsanız detayları nedir?

15. 2012 ve 2022 yılları arasında TOKİ’ tarafından yapılan ve hak sahiplerine teslim edilen konutlarda inşaat kalitesi vb. sorunlara bağlı olarak, şartnamelere uyulmadığı için açılan dava sayısı ve yıllara göre dağılımı nedir? TOKİ bu davaların kaçını kaybetmiştir? Kurum tarafından kaybedilen davalar için ne kadar tazminat ödemiştir?

16. TOKİ'nin 6 bankadaki hesaplarının blokeli, üzerlerinde haciz kararı olduğu iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu kadar zor durumda olan bir kurum “Sosyal Konut Projesi” geniş kapsamlı bir projeyi nasıl gerçekleştirecektir?

17. TOKİ kaybettiği davalar nedeniyle vatandaşa para ödememek için banka hesaplarında yeterli mevduat bulundurmadığı iddiası doğru mudur?

18. 2002 - 2022 yılları arasında TOKİ'den ihale alan firmalar ve aldıkları ihale sayıları nedir?

19. İzmir'de deprem mağduru yurttaşlarımız için TOKİ tarafından inşa edilen konut sayısı nedir? Bu konutlardan kaçı tamamlanmıştır? Kaçı depremzede vatandaşlarımıza teslim edilmiştir? Hak sahiplerine teslim edilmesi gereken daha kaç konut kalmıştır? Bu konutlar ne zaman teslim edilecektir?

20. TOKİ sosyal konut başvurusunda bulunabilmek için hane halkı gelirinin İstanbul için net 18 bin, diğer şehirlerde ise 16 bin liranın altında olması gerekliliği hangi kriterlere göre belirlenmiştir?

21. 2012 ve 2022 yılları arasında TOKİ konut projesine başvurup; konut çıkmayan kişi sayısı kaçtır? Eylül 2022 tarihi itibariyle konut teslimatı bekleyen kişi sayısı nedir?

22. TOKİ tarafından 200 bin Suriyeliye bedava konut yapıldığı iddiası doğru mudur? Bu iddia doğru ise kendi vatandaşlarımıza 600-800 bin lira civarında bir bedelli konut projelerin açıklanması sosyal devlet ilkesi de göz önünde bulundurularak nasıl açıklanabilir?