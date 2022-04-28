CHP'li Purçu: İzmir, uyuşturucu suçlarında ilk sırada!

28 Nisan 2022 Perşembe, 14:32

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, TBMM Genel Kurulu’nda, Türkiye’de giderek yaygınlaşan ve özellikle yoksul kesimleri tehdit eden madde bağımlılığı sorunu ile ilgili olarak dün konuştu. Purçu, madde bağımlılığının aileleriyle birlikte yaklaşık 4 milyon insanı etkileyerek ülkenin en önemli sorunlarından biri haline geldiğini söyledi. Purçu, “Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de, uyuşturucu madde kullanma yaşı 9 yaşa kadar düşmüştür. Ayrıca, Türkiye, uyuşturucu trafiği açısından en tehlikeli bölgelerden biridir. Ortadoğu ülkelerindeki uyuşturucu maddelerin batıya ulaşmasında halen en sık kullanılan transit ülke konumundadır” açıklamasını yaptı.

“TÜRKİYE, EN FAZLA KOKAİNİN YAKALANDIĞI ÜLKE OLARAK BİRİNCİ SIRADADIR”

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin “2021 Dünya Uyuşturucu Raporu” verilerine değinen Purçu, “Türkiye, en fazla kokainin yakalandığı ülke olarak birinci sıradadır. En çok eroinin ele geçirildiği üç ülkeden biri konumundadır. 2019 yılında Türkiye’de 347 kişi madde bağımlılığından hayatını kaybetmiştir. 2010 yılından bu yana, uyuşturucu madde kullanımı dünyada yüzde 22 artmıştır” bilgilerini paylaştı.

“İZMİR UYUŞTURUCU SUÇLARI BAKIMINDAN İLK SIRALARDA YER ALIYOR”

Purçu, seçim bölgesi olan İzmir’in uyuşturucu suçları bakımından ilk sıralarda olduğunu, ilde madde bağımlılığı ve kullanım oranının giderek arttığını kaydetti. Madde bağımlılığının eğitim ve gelir düzeyi düşük olan mahalleler arasında yaygınlaştığını belirten Purçu, “Bu nedenle, eğitimsizlik, işsizlik, borçlanma, göç, şiddet, yoksulluk gibi faktörler, madde bağımlılığının altında yatan yaygın sebepler olarak kabul edilmektedir” dedi.

“ROMAN MAHALLELERİNDE GENÇLERİN YÜZDE 80’İ MADDE BAĞIMLISI”

Purçu, “Yıllardır derin yoksullukla mücadele eden Roman mahallelerinde de madde bağımlılığı oldukça yaygın olmakla birlikte, gençlerin yüzde 80’i madde bağımlısıdır. Bu mahallelerde, sağlık hizmetlerine, sosyal hizmetlere erişim ekonomik imkanların yetersizliği ve ayrımcılık nedeniyle zordur” diye konuştu. CHP’li Roman Milletvekili Purçu, madde bağımlılığı konusunda, yetkilileri duyarlı olmaya ve elini taşın altın koymaya davet etti.

“DEVLET SORUMLULUKLARI YERİNE GETİRMELİDİR”

Anayasa’nın 58. Maddesine atıf yapan Purçu, “Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar vb. kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu nedenle, birçok kurum ve kuruluşun madde bağımlılığı ve ilgili suçlarla mücadele kapsamında üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmesi, değişen gereksinimlere göre politika ve çözümler geliştirmesi gerekmektedir” diye konuştu.