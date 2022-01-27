CHP'li Purçu: İzmir'de vaka sayısı 10 kat arttı, yoğun bakımlar doldu!
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, İzmir’de yoğun bakım servislerinin kapasitelerinim yetersiz kaldığını savunarak "Covid-19 yoğun bakım yatakları doldu, servislerde yer kalmadı" dedi.
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, “İzmir’de son 15 gün içerisinde Covid-19 hastalığına yakalanan kişi sayısı 10 kat artmıştır. Türkiye genelinde ise son iki hafta içerisinde söz konusu vakalarda 4 kat artış olduğu gözlemlenmiştir.” dedi.
“Sağlık çalışanlarından sağlık sisteminin kapasitesinin yetersiz kalmaya başladığı ve acilen önlemlerin alınması gerektiğine dair uyarıları aldığığını" belirten Purçu, şu ifadeleri kullandı:
"Son dönemde baskın hale gelen Omicron varyantı, Güney Afrika’dan Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) bildirildikten yaklaşık 20 gün sonra ülkemizde görülmeye başlamıştır. O dönemki açıklamalar; çok kaygı verici bir varyant olduğu, çok hızlı bulaştığı yönünde olmuştur. Tüm ülkelere tedbir alma çağrıları yapılmıştır. Dünya, pandeminin başından beri en yüksek vaka sayılarına ulaşmıştır. Bu çerçevede bilim insanlarının çok ciddi vaka artışı olabileceği, hatta sağlık sistemlerinin zora gireceğine yönelik açıklamaları üzerine dünyanın birçok ülkesinde birtakım tedbirler uygulamaya geçmiştir. Bunların başında, toplumsal hareketliliği azaltmak ve kontrolsüz kalabalıklara engel olmak adına yapılan düzenlemeler gelmektedir. Türkiye’de ise sağlık otoriteleri tarafından sürekli olarak ek tedbir almaya gerek olmadığı söylenmektedir. Mevcut tedbirlerle salgının 4 katına çıkması, alınan tedbirlerin yeterli olmadığını göstermektedir.” Açıklamasında bulunan İzmir Milletvekili Özcan Purçu, hükümet tarafından en kısa zamanda, olabilecek en kötü senaryoya yönelik olarak bir “Pandemiyle Mücadele Eylem Planı” nın, tamamen toplum sağlığı gözetilerek bilimsel verilere dayalı bir biçimde hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi."
Purçu, Türkiye Büüyük Millet Meclisi'ne verdiği soru önergesi ile, yaşanan sorunları Sağlı Bakanı Fahrettin Koca'ya sordu.
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