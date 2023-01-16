CHP’li Purçu: Roman vatandaşlar Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı yapacaktır!

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 09:42

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 09:42

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün İzmir’de İzmir Büyükşehir Belediye tarafından düzenlenen İzmir Roman Buluşması’nda 58 ayrı ilden gelen Roman vatandaşlarla bir araya geldi ve onların sorunlarını dinledi. CHP iktidarında sorunların çözümü için Roman vatandaşlara sandığı işaret etti.

Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezini dolduran binlerce roman vatandaşın bir araya geldiği Roman Buluşması’ Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, CHP milletvekilleri; CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve pek çok belediye ve belde başkanı katıldı.

CHP tarafından Türkiye’nin ilk Roman Milletvekili olarak seçilen Özcan Purçu, Roman buluşmasında Roman vatandaşlara hitap etti ve yaptığı konuşmada Romanlar için 2015 tarihinin önemine vurgu yaptı.

“CHP İLK OLARAK ROMANLARIN SORUNLARINI GÖRDÜ”

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu konuşmasında, “Açlıktan, yoksulluktan dengemizi yitirdik. Ancak bizler Romanlığımızla her zaman gurur duyduk. Bunu hiç saklamadık. Kendi dertlerimizi hep içimizde yaşadık. 2015 yılı öncesinde sorunlarımızı ortaklaştırmak ve dillendirebilmek adına çok zor şartlarda 100 dernek kurduk ve bugün görüyorum ki doğrusunu yapmışız. Yıl 2015 Romanlar için çok önemlidir. Çünkü o zamana kadar zar zor kurduğumuz derneklerle var olmaya çalışırken; 2015'ten sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün Partisi; Cumhuriyet Halk Partisi dedi ki “ey Romanlar sizin de sorunlarınız var ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Siz de bu sorunlarınızı paylaşın” diye konuştu.

“SORUNLAR KILIÇDAROĞLU’NUN CUMHURBAŞKANLIĞINDA ÇÖZÜME KAVUŞACAK”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden Özcan Purçu, “Bizim tarihimiz Genel başkanımızla farklı bir boyuta ulaştı ve bir tarih yazdı. İlk defa Romanların bir temsilcisi TBMM'ye girdi ve sizin adınıza görev yaptı. Görülmeyenlerin görüldüğü, duyulmayanların duyulduğu bir dönem başlattı. Dezavantajlı grupların sorunları CHP iktidarında; sayın Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığında çözüme kavuşacak!” ifadelerini kullandı.

“Biz dezavantajlı gruplar olarak artık bu saatten sonra bu sorunlarımızı sayın genel başkanlarımızın öncülüğünde Cumhurbaşkanlığı döneminde hep beraber çözeceğiz” diye devam eden Purçu, “Romanlar olarak size minnet borcumuzu sonuna kadar ödemek için arkanızda olacağız. Sizi Cumhurbaşkanı yaparak; CHP’yi iktidarı yaparak bu borcumuzu ödemek istiyoruz” şeklinde konuştu.