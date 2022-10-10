CHP’li Purçu: Türkiye’nin psikolojisi bozuldu

10 Ekim 2022 Pazartesi, 14:40

CHP İzmir Milletvekili ve Dilekçe Komisyon üyesi Özcan Purçu; Türkiye’nin psikolojisinin bozulduğunu belirterek, psikiyatri tedavisi alan, antidepresan kullanan kişi sayısının arttığını ifade etti.

“TOPLUMUN yüzde 51’İ MUTSUZ, UMUTSUZ”

TUİK 2021 yılı istatistiklerine göre; Türkiye’de toplumun yüzde 51’inin mutsuz olduğunu belirten CHP’li Purçu; “İşsizlik, derinleşen yoksulluk, hayat pahalılığı, ağırlaşan yaşam koşulları beraberinde toplumsal ve bireysel sorunları da getirmektedir. Bu tür dönemlerde hastanelerin psikiyatri servislerine başvuran hasta sayısı artarken, antidepresan kullanımında aramaktadır. Ülkemizde 2021 yılında; depresyonda olduğu için ilaç kullanımı 2020'ye göre 5 milyon kutu olarak artırmıştır” diye konuştu.

CHP’li Purçu; yıllar itibariyle, il bazında, cinsiyet dağılımına göre; Türkiye’nin psikoloji haritasının belirlenmesi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması talebiyle bir soru önergesi verdi.

Purçu; önergesinde şu soruları sordu:

1- 2018, 2019, 2020, 2021 yılları ile Ekim 2022 itibariyle devlet ve özel hastanelerin psikiyatri servislerine başvuran toplam hasta sayısı nedir? Yaş grupları ve cinsiyete göre dağılımları nedir? İllere göre dağılımı nedir?

2- 2018, 2019, 2020, 2021 yılları ile Ekim 2022 itibariyle devlet ve özel hastanelerde psikiyatri servislerine başvuran ve ayakta tedavi olanların yaş grupları ve cinsiyete göre dağılımları nedir? İllere göre dağılımı nedir?

3- 2018, 2019, 2020, 2021 yılları ile Ekim 2022 itibariyle devlet ve özel hastanelerin psikiyatri servislerine başvuran ve yatarak tedavi olanların yaş grupları ve cinsiyete göre dağılımları nedir? İllere göre dağılımı nedir?

4- 2018, 2019, 2020, 2021 yılları ile Ekim 2022 itibariyle devlet ve özel hastanelerin psikiyatri servislerine başvuran ve antidepresan yazılan hasta sayısı nedir? Yaş grupları ve cinsiyete göre dağılımları nedir?

5- 2018, 2019, 2020, 2021 yılları ile Ekim 2022 itibariyle ülkemizde toplam kaç kutu/adet antidepresan kullanılmıştır?

6- 2018, 2019, 2020, 2021 yılları ile Ekim 2022 itibariyle antiderpresan ilaçlar için yapılan toplam harcama miktarı nedir?

7- 2018, 2019, 2020, 2021 yılları ile Ekim 2022 itibariyle antidepresan ilaçlarına ilişkin ithalat rakamları nedir? Hangi ülkeden ne kadar antidepresan ilaç ithal edilmiştir? Bu ithalat karşılığında ödenen toplam tutar ne kadardır?

8- Türkiye’deki antidepresan kullanımının artmasının gerekçeleri nedir?