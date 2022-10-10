CHP’li Purçu: Türkiye’nin psikolojisi bozuldu
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu; ekonomik nedenlerden ötürü toplumun yüzde 51’inin mutsuz olduğunu belirterek, “Psikiyatri servislerine başvuran hasta sayısı artarken, antidepresan kullanımında aramaktadır” dedi. Purçu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması talebiyle bir soru önergesi verdi.
CHP İzmir Milletvekili ve Dilekçe Komisyon üyesi Özcan Purçu; Türkiye’nin psikolojisinin bozulduğunu belirterek, psikiyatri tedavisi alan, antidepresan kullanan kişi sayısının arttığını ifade etti.
“TOPLUMUN yüzde 51’İ MUTSUZ, UMUTSUZ”
TUİK 2021 yılı istatistiklerine göre; Türkiye’de toplumun yüzde 51’inin mutsuz olduğunu belirten CHP’li Purçu; “İşsizlik, derinleşen yoksulluk, hayat pahalılığı, ağırlaşan yaşam koşulları beraberinde toplumsal ve bireysel sorunları da getirmektedir. Bu tür dönemlerde hastanelerin psikiyatri servislerine başvuran hasta sayısı artarken, antidepresan kullanımında aramaktadır. Ülkemizde 2021 yılında; depresyonda olduğu için ilaç kullanımı 2020'ye göre 5 milyon kutu olarak artırmıştır” diye konuştu.
CHP’li Purçu; yıllar itibariyle, il bazında, cinsiyet dağılımına göre; Türkiye’nin psikoloji haritasının belirlenmesi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması talebiyle bir soru önergesi verdi.
Purçu; önergesinde şu soruları sordu:
1- 2018, 2019, 2020, 2021 yılları ile Ekim 2022 itibariyle devlet ve özel hastanelerin psikiyatri servislerine başvuran toplam hasta sayısı nedir? Yaş grupları ve cinsiyete göre dağılımları nedir? İllere göre dağılımı nedir?
2- 2018, 2019, 2020, 2021 yılları ile Ekim 2022 itibariyle devlet ve özel hastanelerde psikiyatri servislerine başvuran ve ayakta tedavi olanların yaş grupları ve cinsiyete göre dağılımları nedir? İllere göre dağılımı nedir?
3- 2018, 2019, 2020, 2021 yılları ile Ekim 2022 itibariyle devlet ve özel hastanelerin psikiyatri servislerine başvuran ve yatarak tedavi olanların yaş grupları ve cinsiyete göre dağılımları nedir? İllere göre dağılımı nedir?
4- 2018, 2019, 2020, 2021 yılları ile Ekim 2022 itibariyle devlet ve özel hastanelerin psikiyatri servislerine başvuran ve antidepresan yazılan hasta sayısı nedir? Yaş grupları ve cinsiyete göre dağılımları nedir?
5- 2018, 2019, 2020, 2021 yılları ile Ekim 2022 itibariyle ülkemizde toplam kaç kutu/adet antidepresan kullanılmıştır?
6- 2018, 2019, 2020, 2021 yılları ile Ekim 2022 itibariyle antiderpresan ilaçlar için yapılan toplam harcama miktarı nedir?
7- 2018, 2019, 2020, 2021 yılları ile Ekim 2022 itibariyle antidepresan ilaçlarına ilişkin ithalat rakamları nedir? Hangi ülkeden ne kadar antidepresan ilaç ithal edilmiştir? Bu ithalat karşılığında ödenen toplam tutar ne kadardır?
8- Türkiye’deki antidepresan kullanımının artmasının gerekçeleri nedir?
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