CHP’li Purçu: Yabancılar Türkiye’de gayrimenkul şampiyonu

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 14:21

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 14:21

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu; orta gelirliler için büyük vaatlerle açıklanan “Yeni evim“ projesinin vatandaşı hayal kırıklığına uğrattığını ve bu projenin amacına ulaşmadığını ancak proje ile ‘yabancıların gayrimenkul şampiyonu’ olduğunu söyledi.

Konu ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Purçu, yeni açıklanan proje ile 15 yıl vadeli, 0.69-0.99 faiz oranları ve yüzde 10 peşinat ile müteahhit elinde kalan sıfır konutların satışları kolaylaştırılmak istendiğini ancak satılan evlerin rayiç bedellerinin müteahhitler tarafından düşük gösterildiğini; dolayısıyla daha ilk aşamada vatandaşın ev almak için yeterli krediye ulaşamadığını söyledi.

“YENİ EVİM PROJESİ FİNANSMANI UCUZLATIRKEN; FİYATLARI KATLADI”

Projenin sadece belirli firmalarla yürütüldüğünü belirten CHP’li Purçu, “Projede satın alınacak konutların listesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Bu ne demektir? Seçilen firmalar bu yeni projeleri yapabilecek. Burada da köprüde, hastanede, otobanda, enerjide karşımıza çıkan durum yaratılıyor. Yine birileri kayrılıyor; yine birileri besleniyor, bazı müteahhitler batmaktan kurtartılıyor. Burada vatandaşa değil; ranta çalışılıyor” diye konuştu

“YENİ EVİM PROJELERİNDE BEDELLER DÜŞÜK GÖSTERİLİYOR; MÜTEAHHİT VERGİ KAÇIRIYOR”

Müteahhitlerin ev fiyatlarını düşük göstererek vergi kaçırmaya çalıştıklarının medyaya da yansımasını değerlendiren Purçu; “Burada bir denetim mekanizması ne yazık ki yok. Konu ile alakalı Konfederasyon Başkanları, Dernek Başkanları açıklama yapıyor; ancak gelin görün ki bu müteahhitlere yönelik ne bir inceleme ne bir denetleme yapılıyor. Bu kampanya adeta müteahhitleri besliyor” ifadelerini kullandı.

EV FİYATLARI UÇTU; VATANDAŞA EV ALMAK HAYAL OLDU

Faiz oranı 0,69 olarak açıklanan ve 2 milyon TL’ye kadar ev bedelleri için kullanılan bu kredi imkanının büyükşehirlerde anlamı olmadığını ifade eden Özcan Purçu; “Bu proje ile 10 günde sadece 8 bin kişi ev için başvurmuştur. Çünkü projenin uygulanabilirliği yoktur. Artık büyükşehirlerde evlerin fiyatları 10 milyon TL’ye kadar dayanmış durumdadır. Bunu da orta gelirli bir ailenin alması imkânsızdır. Ağırlaşan ekonomik şartlar bırakın ev almayı artık ev kiralamayı bile imkânsız hale getirmiştir.” 1 oda 1 göz ev kiraları bile 10 bin TL civarındadır. Hükümet asıl fahiş fiyatlı ev fiyatlarına ve kiralara kalıcı bir çözüm bulmalıdır” dedi.

YABANCILAR TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL ZENGİNİ OLDU

Türk vatandaşları ekmeğini zor alırken; 400 bin dolar bedelle gayrimenkul alındığı takdirde verilen vatandaşlık ile yabancıları Türkiye’ye akın etiğini söyleyen CHP’li Purçu; bu durumun da ev fiyatlarını patlattığını belirterek, “Uluslararası emlak danışmanlık şirketi Knight Frank, 2022'nin ilk çeyreğinde konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği ülkeleri açıkladı. Buna göre Türkiye 56 ülke arasında birinci oldu. Türk vatandaşları konutların yanına dahi yanaşamazken; yaşanan kriz ve gayrimenkul alımı ile verilen vatandaşlık yabancılara Türkiye’de gayrimenkul alımını cazip hale getirmiştir. 2018 yılında yapılan düzenleme ile 250 bin dolar bedelle gayrimenkul alımı ile verilen vatandaşlık; daha sonra yapılan değişiklik ile 400 bin dolara çıkartılmıştır. Gayrimenkul alımı ile verilmeye başlanan vatandaşlık ile de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları; başta Antalya olmak üzere, birçok ilde ve ilçelerde adeta yabancı konumuna düşmüştür. Vatandaşlar ev bulmakta zorlanıyor ve yabancılara yapılan konut satışlarının kısıtlanması istiyor. Örneğin Antalya da Türk vatandaşı yabancılardan dolayı ev bulamıyor. Kendi memleketinde yabancı durumuna düşüyor. Hükümet cari açığını kapatmak için yurt dışındaki dövizlere gözün dikerken; bizim insanımız barınamıyor, evsiz barksız kalıyor” diye konuştu.

CHP’li Özcan Purçu konuya ilişkin soru önergesi vererek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından şu soruların yanıtlanmasını istedi: