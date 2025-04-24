CHP’li Şahbaz: Sezaryen artışının nedeni AKP’nin sağlık politikalarıdır

Yayınlanma: 24.04.2025 - 11:24

Güncelleme: 24.04.2025 - 12:38

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Türkiye’de sezaryen doğum oranlarının artmasının temel nedeninin AKP'nin sağlık politikaları olduğunu vurguladı. “Sağlığı ticari bir meta haline getiren sistem, bu artışın başlıca nedenidir” dedi.

TOPLUMSAL BASKI VE KADIN BEDENİNE MÜDAHALE

Şahbaz, “Doğal olan normal doğumdur” yazılı flamaların erkek futbolculara verildiği kampanyaların, kadın bedenine yönelik dayatmaları yansıttığını belirtti. Kadınların nasıl doğum yapacağına kendilerinin karar vermesi gerektiğini vurguladı.

SEZARYEN ORANLARINDA ÇARPICI ARTIŞ

2001 yılında yüzde 21 olan sezaryen oranı, 2023’te yüzde 61.5’e yükseldi. Özel hastanelerde bu oran yüzde 78.1’e kadar çıktı. Şahbaz’a göre bu artış, sağlık sisteminin doğum süreçlerini sağlıklı yönetememesinden kaynaklanıyor.

EBELER VE KADIN DOĞUM HASTANELERİ SİSTEMİN DIŞINDA KALDI

Aile sağlığı merkezlerinde ebe kadrosunun neredeyse yok olduğunu söyleyen Şahbaz, doğum öncesi desteklerin azaldığını belirtti. Birçok ildeki köklü kadın doğum hastanelerinin kapatılarak şehir hastanelerine taşınması da eleştirildi.

"ÖZEL HASTANELER VE PERFORMANS SİSTEMİ SEZARYENİ TEŞVİK EDİYOR"

"Özel hastanelerin uzun doğum süreçlerini yönetememesi, sezaryen tercihlerini artırıyor" diyen Şahbaz, "Hekimler, ağır iş yükü ve malpraktis baskısı nedeniyle normal doğumdan kaçınıyor" dedi.

KADINLARA VE HEKİMLERE BASKI ÇÖZÜM DEĞİL

Sezaryen doğumu tercih eden kadınların “başarısız” olarak etiketlenmesinin toplumsal baskıya dönüştüğünü söyleyen Şahbaz, çözümün sistemin iyileştirilmesiyle mümkün olabileceğini ifade etti.

ŞAHBAZ’DAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ