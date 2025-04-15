Türkiye Psikiyatri Derneği'nden 'pankart' tepkisi: 'Sezaryen doğumu damgalayan ataerkil zihniyetin ürünü'

Yayınlanma: 15.04.2025 - 12:35

Güncelleme: 15.04.2025 - 12:35

Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından yapılan açıklamada Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan lig maçı öncesinde "Doğal Olan Normal Doğum" yazılı pankart açılmasına tepki gösterildi.

Derneğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir spor müsabakası öncesinde gösterilen 'Normal doğum' ile ilgili pankart hakkında Fenerbahçe-Sivasspor maçı öncesinde Sivasspor’un 'Doğal Olan Normal Doğum' yazılı bir pankartla sahaya çıkması kadın bedeni üzerinde kurulmaya çalışılan tahakkümün son örneğidir.

Bu olay hiçbir bilimsel ve etik zemine dayanmayan, vajinal doğumu 'normal' doğum olarak adlandıran, sezaryen doğumu ve sezaryen doğum yapan kadınları damgalayan ataerkil zihniyetin ürünüdür.

Biz kadın ruh sağlığı çalışanları olarak kadınlar üzerinde baskıyı arttıracak, onların fiziksel, ruhsal sağlıklarını direkt olarak etkileyecek bu pankartın sahaya kadar inmesine ve buna sebep olan patriyarkanın karşısındayız. 'Doğal' ve 'normal' olmayan, bu ülkede yılın ilk iki ayında erkekler tarafından 49 kadının öldürülmesidir.

Kadına yönelik şiddetin her geçen gün hız kesmeden arttığı bir ortamda şiddet sarmalını pekiştiren her türlü ifadenin ve eylemin karşısındayız. Tam da bu sebeple en doğal halimizle haykırıyoruz: Kadın ve kadın bedeni üzerinde tahakküm kurmaya çalışan ataerkil düzenin karşısında olmaya devam edeceğiz."