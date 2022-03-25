CHP'li Salıcı'dan 'ittifak' açıklaması: 'Nasıl şekillenir onu göreceğiz'

25 Mart 2022 Cuma, 12:45

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Cumhur İttifakı'nın hazırladığı Seçim Kanunu teklifinden sonra başlayan ve özellikle oy oranı düşük olan partileri ilgilendiren "Seçime nasıl girilecekler?" tartışmasını değerlendirdi.

"Biz formül buluruz" diyen Salıcı, teklif ile ilgili AKP ve MHP arasında da tam bir mutabakat olmadığını kaydetti. Salıcı adaylık tartışmasıyla ilgili de 6 liderin Türkiye'ye dair bir gelecek fikri belirleyeceğini, masanın belirleyeceği adayın da o fikrin taşıyıcısı olacağını söyledi.

HaberTürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre, TBMM Anayasa Komisyonu'ndan geçerek Meclis'e gelen Seçim Kanunu'ndaki değişikliği CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı değerlendirdi.

Kanun değişikliğinin Meclis'ten geçmesi durumunda Millet İttifakı'nın nasıl bir yol izleyeceğini anlatan Salıcı, "Biz formül buluruz. Önce şunun yapılması lazım. Bu kanun Genel Kurul’dan böyle mi geçecek? Kanun geçer, geçmiş olduğu haliyle biz meseleyi tartışırız. Diğer siyasi partiler de geçmiş olduğu haliyle tartışır. Süreç yürür. Yani ittifak yerinde duruyor. Nasıl şekillenir onu göreceğiz. Korkunun ecele faydası yok yasası. Masa başı mühendislikleriyle seçim kazanmaya çalışıyorlar. Seçim masa başında kazanılmaz, seçim sahada kazanılır. Biz sahada çalışıyoruz, onlar masa başında formül peşinde koşuyorlar" dedi.

"TEKLİFİN GELMESİ NİYE BİR YILI GEÇTİ?"

Salıcı, Meclis'teki görüşmelerde Seçim Yasası’nda değişiklik bekleyip beklemedikleri konusunda ise, "Bu seçim yasasının Meclis'e gelmesi bir yılı geçti, niye? İki parti oturup konuşuyor. İki partinin konuştuğu bir yasa teklifinin Meclis’e gelmesi bir yılı buldu. Biz bu arada 6 siyasi parti oturduk geleceğe dair Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metnini hazırladık ve kamuoyuna açıkladık. Niye bir yılı geçti. İki parti arasında yapılan hesaplarla ilgili, birbirlerine dair hesaplarla ilgili sıkıntı var. Genel kurulda da değişiklik önerileri verilebilir. Biz son haline bakarız" ifadelerini kullandı.

Teklifte bir değişikliğin olmasını "mümkün" diye yanıtlayan Salıcı, "Çok iyi anlaşıyor olsalardı bir sene sürmezdi Meclis’e gelmesi" dedi.

İTTİFAKIN CUMHURBAŞKANI ADAYI HAKKINDA DA KONUŞTU



CHP'li Salıcı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı hakkında ise İttifak üyelerinin nasıl karar vereceğinin önemli olduğunu söyledi. "Burada önemli olan, masanın nasıl karar vereceği. Burada önemli olan ittifakın sürmesi, birbiriyle diyaloğun devam etmesi, geleceğe dair mutabakatın devam etmesi, bütün bu sürecin sonucunda da masa kendi adayını çıkaracaktır ve çıkardığı adayın arkasında da duracaktır" diyen Salıcı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani biz, isim konuştuğumuz zaman, ya da isimler üzerine yorum yaptığımız zaman içeriği kaçırmış oluyoruz. İçeriği konuşmuş olmuyoruz. Tabii Türkiye’yi geleceğe dair bir fikir yönetecek, belirleyecek. Masanın adayı olan kişi o fikrin taşıyıcısı olacak. Seçilecek olan aday o fikrin uygulayıcısı olacak. Ortaya önce fikir konmalı. Diyorlar ya, Recep Tayyip Erdoğan’ı istemeyenler kulübü. Vallahi Recep Tayyip Erdoğan’ı istemeyenler kulübü oturup geleceğe dair bu kadar çalışma yapmaz. Çok farklı siyasi geleneklerden gelen partiler yan yana gelebiliyorsa, dirsek teması kurabiliyorlarsa, Türkiye’nin geleceğine dair ortak kaygılarımız var diyorlarsa bunu herkesin ciddiye alması gerekir. Bizi ilgilendiren şey karar. Karar süreci belirlenir, masa kurulur. Masa kurulduktan sonra belirlenecek aday bizim adayımızdır."