CHP'li Sandal ‘trafo merkezi’ tepkisi: Direneceğiz

01 Aralık 2021 Çarşamba, 15:08

Adalet Mahallesi’nde yapılmak istenen ancak gelen tepkiler üzerine inşaatı durdurulan trafo merkezi ile ilgili süreç hakkında bilgi veren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal şöyle konuştu:

“Ortak akıl ve insan sağlığı gözetilerek çözebileceğimiz bir sorun, ne yazık ki çözümsüzlüğe itiliyor. İnşaatın başlamasının ardından Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ile yaptığımız görüşmeler neticesinde çalışmaları durdurduk ve trafo merkezinin farklı bir yere yapılması önerisini getirdik. Nihayetinde, mevcut yerin 1 kilometre uzağında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait, yerleşim yerlerine uzak bir alan bulduk ve Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla plan tadilatlarını yaptık ve firmaya önerdik. Bu önerimizin, firma tarafından çeşitli gerekçelerle kabul edilmemesi bizi çözümsüzlüğe itiyor. Biz, trafo merkezini Adalet Mahallesi’ne yaptırmama konusunda kararlıyız ve bu duruşumuzdan geri adım atmayacağız.”

“YASAL ÇERÇEVEDE DİRENECEĞİZ”

İnsan sağlığını doğrudan ilgilendiren konunun, çözüme katkı sunması gereken bazı milletvekilleri tarafından siyasi malzeme olarak kullanılmasından rahatsızlık duyduklarını söyleyen Başkan Sandal şunları söyledi:

“Bu konu siyaset üstü bir konudur ve Bayraklı Belediyesi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir ve getirmeye devam edecektir. Ancak görüyoruz ki; çözüme katkı sunması gereken bazı milletvekilleri, sosyal medya üzerinden halka yalan söylüyorlar ve deprem sürecinde olduğu gibi siyasi söylemlerle halkı yanıltmaya çalışıyorlar. Bu yanlış bir tutum! Biz kamu sağlığı için mücadele ediyoruz, siyaset yapmıyoruz. Ve mücadelemizden taviz vermeyeceğiz. Trafo merkezinin Adalet Mahallesi’ne yapılmaması için yasal çerçevede direneceğiz. İnşaatın, yeniden aynı yerinde devam etmesini kabul edemeyiz. Vatandaşlara süreçle ilgili yanlış bilgiler vermekten vazgeçmeliler.”