CHP’li Şerafettin Bahadır'a saldırıda tutuklama kararı verildi

Pınarbaşı Belediyesi'nin MHP'li eski belediye başkanı Memduh Uzunoğlu’nun kardeşi ile yeğeni, CHP’li Meclis Üyesi Şerafettin Bahadır’a yönelik saldırı iddiasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.06.2024 - 19:17
CHP’li Şerafettin Bahadır'a saldırıda tutuklama kararı verildi
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CHP üyesi Şerafettin Bahadır, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde dün akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğramıştı. Bahadır'a saldıran kişi gözaltına alınmıştı.

MHP'li Menduh Uzunluoğlu'nun kardeşi tarafından saldırıya uğrayan CHP'li Şerafettin Bahadır'ın hayati tehlikesi sürdüğü öğrenilmişti. Son olarak Bahadır'ın 5 gün uyutulacağı açıklanmıştı.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, CHP üyesi Şerafettin Bahadır'ın otomobilinin önü kesilerek darbedilip silahlı saldırıda ağır yaralandığı olaya ilişkin Pınarbaşı’nın önceki dönem belediye başkanı Menduh Uzunluoğlu'nun kardeşi Ejder ve yeğeni Mehmet hakkında darp ve silahlı yaralama suçundan Pınarbaşı Sulh Ceza Mahkemesi’nce tutuklama kararı verildi.

 


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