CHP’li Şerafettin Bahadır'a saldırıda tutuklama kararı verildi

CHP üyesi Şerafettin Bahadır, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde dün akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğramıştı. Bahadır'a saldıran kişi gözaltına alınmıştı.

MHP'li Menduh Uzunluoğlu'nun kardeşi tarafından saldırıya uğrayan CHP'li Şerafettin Bahadır'ın hayati tehlikesi sürdüğü öğrenilmişti. Son olarak Bahadır'ın 5 gün uyutulacağı açıklanmıştı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, CHP üyesi Şerafettin Bahadır'ın otomobilinin önü kesilerek darbedilip silahlı saldırıda ağır yaralandığı olaya ilişkin Pınarbaşı’nın önceki dönem belediye başkanı Menduh Uzunluoğlu'nun kardeşi Ejder ve yeğeni Mehmet hakkında darp ve silahlı yaralama suçundan Pınarbaşı Sulh Ceza Mahkemesi’nce tutuklama kararı verildi.

CHP’li Pınarbaşı Belediye Meclis üyesi Şerafettin Bahadır’ı sopalarla dövüp ayaklarından vuran MHP'li eski belediye başkanı Memduh Uzunluoğlu’nun kardeşi Ejder ve yeğeni Mehmet, Pınarbaşı Sulh Ceza Mahkemesi’nce tutuklandı.

Bu arada, beyin kanaması geçiren Bahadır uyutuluyor.