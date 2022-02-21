CHP'li Serter, Karşıyaka Öğretmenler Lokali’ndeki skandalı sordu

21 Şubat 2022 Pazartesi, 09:42

İzmir Milletvekili Bedri Serter, Cumhuriyet'in ortaya çıkardığı Karşıyaka Öğretmenler Lokali’nde Atatürk tabloları ile bazı tarihi ve sanatsal eserlerin, yapılan restorasyonun ardından kaybolması skandalını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı.

Yok olan Atatürk tabloları ve sanatsal eserlerinin hesabının verilmesini isteyen Serter, “Büyük Atatürk’ün Annesi Zübeyde Hanım'ın kabrinin bulunduğu Karşıyaka’da bu eserlere sahip çıkılamadı. Bu hırsızlığın tarihi eser kaçakçılığından farkı yoktur. Hatta daha vahimdir. Yetkililerin acilen hesap vermesi gerekir” dedi.

Tarihi binada sergilenen 4 adet kristal ayna, Kurtuluş Savaşı döneminde çekilmiş 11 orijinal fotoğraf ve ressam Ayla Erdur tarafından çizilen iki adet Atatürk tablosunun 2019 yılında tamamlanan restorasyon sonrasında yok olduğunun ortaya çıktığını ifade eden Serter, “Atatürkümüzün tabloları ve diğer Cumhuriyete ait eserlerin kimler tarafında çalındığının ve yok edildiğinin sorumluları kimse, İzmir Valisi, İzmir Milli Eğitim Müdürü’nü çok acil görevlerinin gereğini yapmasını bekliyoruz. Bu durumun açıklaması olamaz. Derhal bu konuda gereken yapılmalı. Bu eserlere dokunmak, yok etmek kimsenin haddine değil” diye konuştu.

“HIRSIZLIĞIN ÜZERİ ÖRTÜLMESİN”

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde büyük balo, kutlama ve etkinliklere sahne olan, şimdilerde ise öğretmenlere hizmet veren İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki Karşıyaka Öğretmenler Lokali’nin restorasyonu yapıldıktan sonra 2019 yılında AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım tarafından hizmete yeniden açıldığını anımsatan Serter, şöyle konuştu: “Restorasyonun ardından Karşıyaka Öğretmenler Lokali’nde 4 adet kristal ayna, Kurtuluş Savaşı döneminde çekilmiş 11 orijinal fotoğraf ve ressam Ayla Erdur tarafından çizilen iki adet Atatürk tablosunun ortadan kaybolduğu ortaya çıktı. Ressam Ayla Erdur'un aylarca süren ısrarları sonrası İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü kayıp eserlerle ilgili müfettiş incelemesi başlattı. Hazırlanan raporda 'aynaların söküldüğü sırada kırıldığı, kaybolan 2 Atatürk tablosunun nerede olduğunun tespit edilemediği, eserlerin demirbaş kayıtları olmadığı için herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığı' ifade edildi. Raporda, Milli Mücadele döneminde çekilen 11 orijinal fotoğrafa ilişkin bir bilgi yer almadı. Hazırlanan bu rapor hırsızlığın üzerinin örtülmesi anlamına geliyor. Bu büyük bir skandaldır. Tarihi değerlerimize yapılan bu saygısızlığın hesabı verilmeli.”