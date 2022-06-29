HDP en düşük emekli maaşı için önerisini açıkladı

29 Haziran 2022 Çarşamba, 13:37

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) enflasyon rakamını yüzde 73 olarak açıkladığını, sokakta yaşanan enflasyonun ise açıklanan rakamın iki katı olduğunu savundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kamu emekçilerine yüzde 40 zam yapacağız" müjdesini anımsatan Paylan, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı yılbaşında da kamu emekçilerine zam yapmıştı, işçilere asgari ücrete zam yapmıştı ama bu zamlar daha işçinin cebine girmeden geri alınmıştı. Hatta Cumhurbaşkanı'nın kaşıkla verdikleri, kepçeyle geri alınmıştı. Şimdi yeniden benzer bir durumla karşı karşıyayız. Enflasyonu durdurmadan vereceğiniz zam ne olursa olsun daha emeklinin cebine girmeden gidecektir."

Milyonlarca emeklinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclisten gelecek haberi beklediğini dile getiren Paylan, "Bugün Meclis'e bir torba yasa sunuldu. Torba yasada en düşük emekli maaşı 3 bin lira olarak öngörüldü. 2 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı yalnızca yüzde 20 artışla 3 bin liraya yükseltilecekmiş. HDP'nin önerisi en düşük emekli maaşının asla ve asla açlık sınırının altına düşmemesidir. Bu şartlarda en düşük emekli maaşının en azından 6 bin liraya yükseltilmesini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Paylan, emekli ikramiyesinin bu bayramda 5 bin lira olması için Meclis Başkanlığı'na yasa teklifi sunduklarını aktardı.