CHP'li Sevda Erdan Kılıç’ın acı günü
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın babası Muharrem Erdan, vefat etti.
Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın babası Muharrem Erdan, yaşamını yitirdi.
Bir süredir tedavi gördüğü Eskişehir Ümit Hastanesi’nde hayatını kaybeden 1956 doğumlu Muharrem Erdan’ın cenazesinin 21 Temmuz Cuma günü saat 12.00’de Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi’nden kaldırılacağı öğrenildi.
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