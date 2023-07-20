CHP'li Sevda Erdan Kılıç’ın acı günü

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın babası Muharrem Erdan, vefat etti.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 20.07.2023 - 15:02
CHP'li Sevda Erdan Kılıç’ın acı günü
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Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın babası Muharrem Erdan, yaşamını yitirdi.

Bir süredir tedavi gördüğü Eskişehir Ümit Hastanesi’nde hayatını kaybeden 1956 doğumlu Muharrem Erdan’ın cenazesinin 21 Temmuz Cuma günü saat 12.00’de Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi’nden kaldırılacağı öğrenildi.


Sevda Erdan Kılıç

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