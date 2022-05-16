CHP'li Sevda Erdan Kılıç'tan 'yurt' tepkisi: '5 üniversite öğrencisinden 4'ü açıkta!'
CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç’ın, 'Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurt sayısı ile yatak kapasitesi' hakkındaki soru önergesine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun verdiği yanıt, üniversite öğrencilerinin 'açıkta kaldığını' ortaya koydu.
Sevda Erdan Kılıç, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü’ne bağlı yurt sayısı ve yatak kapasitesi hakkındaki soru önergesine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun verdiği yanıtı aktardı.
Bakan Kasapoğlu'nun 20 Aralık 2021 tarihi itibariyle 81 il, 250 ilçe ve KKTC’de toplam 780 yurtta 743 bin 530 yatak kapasitesi bulunduğu yönünde bilgi verdiğini açıklayan Kılıç, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Bakanın bu cevabı, yıllardır gündeme getirdiğimiz, üniversite öğrencilerinin barınma sorunu ile ilgili gerçeği gözler önüne sermiştir. Üniversiteyi kazanan öğrenci ve ailesi, daha gelecekte mesleğine adım atacağı üniversiteye girmenin mutluluğunu yaşayamadan nerede kalacağı endişesi içerisine girmektedir. Devlet yurtlarının kapasitesi belli olduğu için orada kendisine yer bulmaya çalışmakta, bulamayınca vakıf, cemaat ve tarikatların yurtlarına muhtaç kalmaktadır. Devlet üniversitelerinde 3,8 milyon öğrencinin örgün eğitim gördüğünü, buna karşın KYK yurt kapasitesinin 743 bin olduğunu dikkate aldığımızda, 5 öğrenciden 4’ünün açıkta kaldığını görmekteyiz. AKP iktidarı, her eğitim-öğretim yılı başında ‘şu kadar yurt yaptık, bu kadar yurt açtık’ diye hamaset nutukları atacağına, açıkta kalan bu öğrenciler için hayalde değil gerçekte yurt yapsın, onların barınma sorununu çözsün.”
"BİR YIL İÇİNDE ÇÖZECEĞİZ"
CHP'li Kılıç, iktidarın üniversite öğrencilerinin yurt sorununu 20 yıldır çözemediğini belirterek şunları kaydetti:
“Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da dediği gibi, iktidara geldiğimizde üniversite öğrencilerinin yurt sorununu bir yıl içinde çözeceğiz. Onlar Türkiye’nin geleceğidir. Ne kadar iyi yetişirlerse, ne kadar iyi eğitim alırlarsa ülkemiz de o kadar büyüyecek ve gelişecektir.”
Video Haberler
- Atatürk Havalimanı'ndan son görüntüler
- İstanbul’da sahte alkol üreticilerine baskın
- İmamoğlu'ndan 'öğrenci indirimi' hakkında karar
- Otobüs ücretini yüksek bulup şoföre saldırdı
- Yüzlerce kişi hastanelik oldu
- Aralık ayında söylediği sözler gündemde!
- Sahte parfüm ve güneş kremi operasyonu
- Almanya'da şirket kurmak isteyenlere uzmandan öneriler
- 6 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
- Bu da iktidara yakın şirketin anketi
En Çok Okunan Haberler
-
- Cahit Özkan cephesinden açıklama
- Alaattin Çakıcı yine sahnede
- Sokak eylemlerine SADAT hazırlığı
- Sokak eylemlerine 'SADAT' hazırlığı
- Bakan Özer açıkladı: İlk kez bu yaz uygulanacak
- AKP'de büyük kan kaybı
- Seçimler için kendine iki rakip belirledi
- İsveç NATO kararını verdi
- Benzin ve LPG'ye büyük zam yolda
- Yeni hafta art arda zamlarla başladı