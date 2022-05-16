CHP'li Sevda Erdan Kılıç'tan 'yurt' tepkisi: '5 üniversite öğrencisinden 4'ü açıkta!'

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 14:08

Sevda Erdan Kılıç, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü’ne bağlı yurt sayısı ve yatak kapasitesi hakkındaki soru önergesine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun verdiği yanıtı aktardı.

Bakan Kasapoğlu'nun 20 Aralık 2021 tarihi itibariyle 81 il, 250 ilçe ve KKTC’de toplam 780 yurtta 743 bin 530 yatak kapasitesi bulunduğu yönünde bilgi verdiğini açıklayan Kılıç, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bakanın bu cevabı, yıllardır gündeme getirdiğimiz, üniversite öğrencilerinin barınma sorunu ile ilgili gerçeği gözler önüne sermiştir. Üniversiteyi kazanan öğrenci ve ailesi, daha gelecekte mesleğine adım atacağı üniversiteye girmenin mutluluğunu yaşayamadan nerede kalacağı endişesi içerisine girmektedir. Devlet yurtlarının kapasitesi belli olduğu için orada kendisine yer bulmaya çalışmakta, bulamayınca vakıf, cemaat ve tarikatların yurtlarına muhtaç kalmaktadır. Devlet üniversitelerinde 3,8 milyon öğrencinin örgün eğitim gördüğünü, buna karşın KYK yurt kapasitesinin 743 bin olduğunu dikkate aldığımızda, 5 öğrenciden 4’ünün açıkta kaldığını görmekteyiz. AKP iktidarı, her eğitim-öğretim yılı başında ‘şu kadar yurt yaptık, bu kadar yurt açtık’ diye hamaset nutukları atacağına, açıkta kalan bu öğrenciler için hayalde değil gerçekte yurt yapsın, onların barınma sorununu çözsün.”

"BİR YIL İÇİNDE ÇÖZECEĞİZ"

CHP'li Kılıç, iktidarın üniversite öğrencilerinin yurt sorununu 20 yıldır çözemediğini belirterek şunları kaydetti:

“Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da dediği gibi, iktidara geldiğimizde üniversite öğrencilerinin yurt sorununu bir yıl içinde çözeceğiz. Onlar Türkiye’nin geleceğidir. Ne kadar iyi yetişirlerse, ne kadar iyi eğitim alırlarsa ülkemiz de o kadar büyüyecek ve gelişecektir.”