CHP'li Sındır: 100 yıllık destan ve Türk Ulusunun onur ve şeref günü!

30 Ağustos 2022 Salı, 09:45

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yayınladığı mesajla kutladı. Eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın “şehirlerin kurtuluşunun kutlanmasına karşıyım” sözlerine sert cevap veren Sındır, “30 Ağustos Anadolu’yu işgal etmeye cüret edenlerin emsali olmayan bir mağlubiyetle yüzleştikleri gündür. 30 Ağustos, Türk Ulusunun Anadolu’dan, yurdundan asla çıkarılamayacağının açık belgesi, 100 yıllık destan ve Türk Ulusunun onur ve şeref günüdür. Keşke Yunan kazansaydı diyen fesli kadir zihniyetinin temsilcileri ve 6. filoya kucak açan İsmail Kahraman gibiler ulusumuzun şerefli ve onurlu tarihine asla dil uzatamaz” diye konuştu.

“ZAFERİ SONSUZA KADAR KUTLAYACAĞIZ!”

30 Ağustos Zafer Bayramının 100. Yılını coşkuyla kutladıklarını ifade ederek sözlerine başlayan Sındır “30 Ağustos bir milletin var olma savaşıdır. Sadece düşmana karşı değil emperyalist güçlerle bir olarak, milletini satan, yüzüstü bırakan, işbirlikçilere karşı kazanılan zaferdir. 30 Ağustos aydınlık ve bağımsız Türkiye´nin kapılarının sonuna kadar açıldığı, iki asırdan beri süregiden gerileme sürecinin noktalandığı, yoksul ve bitap düşmüş bir halkın yeniden dirildiği, ulusal kurtuluş mücadelesinin zaferle taçlandığı gündür. Birçok ülkeye, millete nasip olmayan bu tarihi zafer için başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize minnettarız” ifadelerini kullandı.

“DÜNYANIN HER YERİNDE HAİN DERLER!”

Türk milletinin bağımsızlığını en zor koşullarda bile Atasının önderliğinde omuz omuza vererek kazandığını söyleyen Sındır, “Türkiye toprak bütünlüğünü lütufla değil, 100 yıl önce emperyalistlere ve işbirlikçilerine karşı göğüs göğüse çarpışarak kazandı. Şehit kanlarıyla sulanan Anadolu toprakları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 100 yıl önce bugün yeniden vatan oldu. 30 Ağustos, Anadolu’yu işgal etmeye cüret edenlerin emsali olmayan bir mağlubiyetle yüzleştikleri gündür. 30 Ağustos, Türk Ulusunun Anadolu’dan, yurdundan asla çıkarılamayacağının açık belgesi, 100 yıllık destan ve Türk Ulusunun onur ve şeref günüdür. Kutlu olsun. Atamızın açtığı yolda; aydınlık ve bağımsız Türkiye'nin savunucusu olmaktan, ulusumuzun daha çağdaş bir ülkede yaşam mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

“ASLA DİL UZATAMAZ!”

Türkiye Cumhuriyeti'nin acıyla, kanla, gözyaşıyla kurulduğunu söyleyerek İsmail Kahraman’ın sözlerine cevap veren CHP'li Sındır konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Anadolu’yu, milletimizi esaret altına almak isteyen, canına, malına, namusuna göz koyan anlayışla; Cumhuriyetimizle, onun temel ilkeleriyle ve özellikle kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ile ciddi sorunları olan, laiklik ilkesi yerine bir din devletini arzulayan, anayasamızın ilk 4 maddesinin değiştirilmesini isteyen, kadın erkek eşitliğinden rahatsızlık duyan İsmail Kahraman’ın zihniyeti aynıdır. Tarihi gerçeklerin anlamını bilse de bilmese de kendi işine geldiği gibi çarpıtmak ve altını boşaltmaktan da asla çekinmeyen, keşke Yunan kazansaydı diyen fesli kadir zihniyetinin temsilcisi ve 6. filoya kucak açan İsmail Kahraman ve onun gibiler ulusumuzun şerefli ve onurlu tarihine asla dil uzatamaz. Eski Meclis Başkanına hatırlatalım; İzmir, işgalcilere ilk kurşunun sıkıldığı, bağımsızlığa giden yolda noktanın konulduğu yerdir. 9 Eylül bağımsızlık ve hürriyettir; sadece İzmir’in değil Türkiye’nin ve mazlum milletlerin kurtuluş günüdür. Onurla kutlayacağız. Şehirlerimizin kurtuluş günü, Anadolu halkının bağımsızlığa ve hürriyete bağlılığının göstergesidir. Zaferle sonuçlanan kurtuluş mücadelemize dil uzatan müfteriler şanlı tarihimizde kara bir leke olarak yerlerini alacaklardır” şeklinde konuştu.