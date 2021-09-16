CHP'li Sümer: İçinde bulunduğumuz durumun sebebi tek adam rejimidir

16 Eylül 2021 Perşembe, 13:22

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, “Temel ihtiyaç malzemelerinde gerçekleşen yüksek orandaki fiyat artışları ile ilgili iktidarın yanlış ekonomi politikalarını eleştiren açıklamalarda bulundu.

MARKET RAFLARI EL YAKIYOR, SÜTÜN LİTRESİ 9 LİRA

Orhan Sümer, “Akp iktidarının uyguladığı ekonomi politikalarının yanlışlığı artık her evi vurmaya başladı. Sayın Cumhurbaşkanı 'İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak, raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının da önüne geçeceğiz' açıklamasında bulundu ama bu artışın nedeninin bizzat 19 yıllık AKP iktidarı ve tek adam rejimi olduğunu söylemedi. İçinde bulunduğumuz durumun sebebi AKP İktidarı ve tek adam rejimidir. Bugün marketlerde milletin eli raflara gitmiyor. 1 Litre sütün fiyatı 9 lira olmuş durumda. Milletimizin yaşadığı bu yoksulluğun, alım gücünün zayıflamasının tek sebebi uygulanan yanlış ekonomi politikaları ve bunları uygulayan iktidardır” dedi.

YURTTAŞIN BUZDOLABI BOŞ

Orhan Sümer, “Kimileri konuşmalarında bizden önce buzdolabı mı vardı. Gibi söylemlerde bulunup gülünç duruma düşseler de işin aslı çok daha farklı olmalı. İktidarların görevi evlerdeki o buzdolaplarının içine vatandaşın ihtiyacı olanı rahatça almasını sağlamaktır. Bugün temel gıda maddeleri bile alınamazken vatandaşın buz dolabı tam takır boş duruyor. Barınma, beslenme, ısınma, enerji kullanımı gibi temel kavramlar insanların hayatında lük tüketim haline geldi” diye konuştu.

PATATES YEMEĞİ LÜKS OLDU

Orhan Sümer, "Anadolu mutfağının baş tacı patates yemeğidir. Bir çok evde çeşitli versiyonları yapılır. Patates hem uygun fiyatlı olduğundan hem de kolay erişilebilir olduğundan tercih sebebiydi. Yine AKP iktidarının uyguladığı yanlış tarım politikaları nedeniyle millet patates alamaz hale geldi. Bir çok pazarda vatandaşın artık, çürük sebze meyve topladığına şahit olduk. Ne yazık ki neresinden tutarsanız elinizde kalan bir iktidarın son günlerini yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.