CHP'li Tanal Şanlıurfa esnafının isyanını paylaştı: 'Saray iktidarına elektrik sobası fırlatıldı!'

05 Şubat 2022 Cumartesi, 11:15

Elektriğe yapılan yüzde 127 zammın ardından Şanlıurfa'da esnaf, elektrik sobalarını yere fırlattı. Kapaklı Pasaj esnafının elektrik faturalarının yüksek gelmesine gösterdiği tepki sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde küçük bir telefon dükkanı işlettiği söyleyen esnaf, gelen faturaları kameraya göstererek, "Burası fabrika değil, küçük bir dükkan" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak tepkisini dile getirdi. Tanal paylaşımında, "Şanlıurfa'da pasajda Saray iktidarına elektrik sobası fırlatıldı! Fahiş elektrik faturaları, vatandaşın canına tak etti. Seçimde AKP'yi ağır fatura bekliyor" ifadelerine yer verdi.

Şanlıurfa'da pasajda Saray iktidarına elektrik sobası fırlatıldı!



Fahiş #elektrik faturaları, vatandaşın canına tak etti.



Seçimde AKP'yi ağır fatura bekliyor!#elektrikfaturası pic.twitter.com/LAjeQ2Hynk — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) February 4, 2022



