CHP'li Tanal Şanlıurfa esnafının isyanını paylaştı: 'Saray iktidarına elektrik sobası fırlatıldı!'

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'da esnafın elektrik sobalarını yere fırlattığı görüntüleri paylaşarak, "Seçimde AKP'yi ağır fatura bekliyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
05 Şubat 2022 Cumartesi, 11:15
CHP'li Tanal Şanlıurfa esnafının isyanını paylaştı: 'Saray iktidarına elektrik sobası fırlatıldı!'
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Elektriğe yapılan yüzde 127 zammın ardından Şanlıurfa'da esnaf, elektrik sobalarını yere fırlattı. Kapaklı Pasaj esnafının elektrik faturalarının yüksek gelmesine gösterdiği tepki sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde küçük bir telefon dükkanı işlettiği söyleyen esnaf, gelen faturaları kameraya göstererek, "Burası fabrika değil, küçük bir dükkan" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak tepkisini dile getirdi. Tanal paylaşımında, "Şanlıurfa'da pasajda Saray iktidarına elektrik sobası fırlatıldı! Fahiş elektrik faturaları, vatandaşın canına tak etti. Seçimde AKP'yi ağır fatura bekliyor" ifadelerine yer verdi.



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