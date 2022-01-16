CHP'li Tanrıkulu engelli yurttaşa taciz iddiasını gündeme getirdi

16 Ocak 2022 Pazar, 11:32

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Bursa’da 9 Eylül 2021 ve 30 Eylül 2021 tarihlerinde yüzde 50 zihinsel engelli S.B.T ve ailesinin aile dostları olan H.Y’nin evine gittiği, H.Y’nin S.B.T’ye cinsel tacizde bulunduğu iddialarını gündeme getirdi. Tanrıkulu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yanıtlaması üzere soru önergesi verdi.

CHP'li Tanrıkulu'nun Gül'e yönelttiği sorular şu şekilde: