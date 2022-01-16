CHP'li Tanrıkulu engelli yurttaşa taciz iddiasını gündeme getirdi
Bursa'da yüzde 50 zihinsel engelli yurttaşa cinsel taciz iddiası CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından gündeme getirildi. Tanrıkulu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yanıtlaması üzere sorular yöneltti.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Bursa’da 9 Eylül 2021 ve 30 Eylül 2021 tarihlerinde yüzde 50 zihinsel engelli S.B.T ve ailesinin aile dostları olan H.Y’nin evine gittiği, H.Y’nin S.B.T’ye cinsel tacizde bulunduğu iddialarını gündeme getirdi. Tanrıkulu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yanıtlaması üzere soru önergesi verdi.
CHP'li Tanrıkulu'nun Gül'e yönelttiği sorular şu şekilde:
- Bursa’da 9 Eylül 2021 ve 30 Eylül 2021 tarihlerinde yüzde 50 zihinsel engelli S.B.T ve ailesinin aile dostları olan H.Y’nin evine gittiği, H.Y’nin S.B.T’ye cinsel tacizde bulunduğu iddiaları doğru mudur?
- İddialar ile ilgili olarak başlatılan inceleme ve soruşturma var mıdır? Var ise, güncel akıbeti nedir?
- Anılan iddialar doğru ise, S.B.T.’yi taciz ettiği ifade edilen H.Y hakkında ne tür yasal işlemler yapılmıştır?
- 2017 – 2022 yılları arasında yıllar bazında 13 Ocak tarihi itibariyle Türkiye genelinde illere göre cinsel taciz sebebiyle açılan toplam dava sayısı kaçtır?
- Açılan davalardan kaçı beraat ile sonuçlanmıştır?
- Açılan davalar akabinde toplam kaç kişi ne tür cezalar almıştır?
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