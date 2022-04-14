CHP'li Taşçıer'den Bakan Kurum'a Ankapark tepkisi: Halkın gözünün içine baka baka yalan söylüyor

14 Nisan 2022 Perşembe, 14:09

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Melih Gökçek döneminde Atatürk Orman Çiftliği arazisine toplam 801 milyon dolar harcanarak inşa edilen Ankapark’la ilgili, "Eleştirebilirsiniz ama burada bir kamu kaynağı kullanılmış. Bunu atıl hale getirmek, kullanmamak kime ne fayda sağlayacak" diyerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı sorumlu tutmasıne tepki gösterdi.

Taşcıer, “Orayı atıl hale getirenin kim olduğunu bilmiyor olamaz. Bir televizyon kanalına çıkıp milyonların gözü önünde halka alenen, bilerek ve isteyerek yalan söylüyor" diyerek, "Ankapark, görevden neden olduğu herkesin malumu olarak istifa ettirilen AKP’li Melih Gökçek’in bu kentin 801 milyon dolarını harcayarak inşa ettirdiği ve daha ilk günden modern hurdalık halini alan bir yapı" ifadelerine yer verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin üç yıldır Ankapark’ı devralmak için hukuk mücadelesi verdiğini kaydeden Taşcıer, “Ancak ne hikmetse birtakım eller bu devrin gerçekleşmemesi için yıllardır çaba sarf ediyor. Bu süreçte belediye yetkililerinin parkta inceleme yapmasına bile engel olundu. Öyle ki Ankaralı, yıllardır kaderine terk edilen parktaki dönme dolabın çalıştığını ancak fırtına çıktığında başıboş dönmesiyle görüyor” dedi.

“BU ÖLÜ YATIRIMIN MÜSEBBİ AKP’DİR”

Gökçek döneminde özel firmaya kiralanan Ankapark’ın hala devrinin yapılmadığını belirten Taşcıer, şöyle devam etti:

“Ne kirasını ödeyen ne de taahhütlerini yerine getiren işletmeci firma tarafından çalıştırılmadığı ve çürümeye terk edildiği için hırsızların gözde mekânı haline gelen, oyuncakların ve elektrik tesisatının yağmalandığı park, geçtiğimiz ay firma resmi olarak iflas etmesine rağmen hala belediyemize devredilmiş değil. Bu gerçeği bilmesine karşın bir bakanın canlı yayında halkın gözünün içine baka baka yalan söylemesinin takdirini Ankaralıya ve tüm Türkiye’ye bırakıyoruz. Melih Gökçek’in yaşayamadığı çocukluğunun ve hayal dünyasının eseri olan, kavşakların plastik dinozor ve robotlarla süslenmesine varan bu ölü yatırımın müsebbibi de işletilmesini engelleyeni de atıl hale gelmesinin nedeni de AKP’dir."