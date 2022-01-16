CHP'li Taşçıer'den PCR testi kararına sert çıkış: 'Aşı karşıtlığı desteklenmeye başladı'

16 Ocak 2022 Pazar, 12:58

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, aşısızlara yönelik PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin, "Bu uygulamadan dönülmesiyle birlikte Sağlık Bakanlığı, aşı karşıtlığını desteklemeye başladı. Bilime düşmanlık eden çok küçük bir azınlığın talepleri karşılanmış oldu" dedi.

Gamze Taşcıer, koronavirüs aşısı olmayanlara yörelik PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasını Meclis gündemine taşıdı. Taşcıer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde şunları kaydetti:

"KÜÇÜK BİR AZINLIĞIN TALEPLERİ KARŞILANMIŞ OLDU"

“İnsan hayatını yok sayan, bilim ve akıl dışı böyle bir genelgeyi ancak bu iktidar çıkarabilirdi. Tüm dünyada Covid-19’un Omicron varyantı nedeniyle yeni önlemler konuşulurken Türkiye’de var olan önlemler gevşetiliyor. Bu kararla birlikte ‘salgın yönetimi’ diye bir şeyin kalmadığı çok açık. Artık yönetim yok, sadece şanslıların kurtulabileceği bir ‘salgın’ var. Sağlık Bakanlığı bilimle bağını çoktan koparmıştı da bu yapılanın akıl ve mantıkla açıklanabilir en ufak bir yanı dahi yok. Bilim insanları ve hekimler de bu yapılanlara anlam veremiyor. Aşı olmayanlara yönelik uygulanan PCR testi zorunluluğunun aşılama sayısını artırdığı çok açık bir gerçek. Bu uygulamadan dönülmesiyle birlikte Sağlık Bakanlığı aşı karşıtlığını desteklemeye başladı. Bilime düşmanlık eden çok küçük bir azınlığın talepleri karşılanmış oldu. Bu zorunluluklar elbette bir noktada kaldırılacaktı ancak salgının tüm dünyada yeniden pik yaptığı bir dönemde böylesi bir karar alınması, bilimle değil izah edilebilecek bir durum değil. Ne kadar çok PCR testi yapılırsa o kadar çok vaka tespit ediliyor. İktidar, salgını kontrol altına almayı beceremeyince çareyi ‘test olmazsa vaka da olmaz’ düşüncesinde bulmuş gözüküyor. Ayrıca bu uygulamayla PCR testi zorunluluğunun olmaması, hasta-temaslı-aşısız kişilerin tespitini de imkansız hale getirdi. Dolayısıyla HES Kodu uygulamasının da bir anlamı kalmadı.

"VAKALARIN HAFTADA 70 BİNE VARDIĞI BİR SÜREÇTE..."

Türkiye, tüm dünyada olduğu gibi Covid-19’un bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantı ile mücadele etmektedir. Resmi verilere göre dahi sadece son bir haftada bin 93 yurttaşımızı Covid-19 nedeniyle kaybettiğimiz ve vakaların yaklaşık 70 bine vardığı bir süreçte, salgın yönetimiyle alakalı tüm dünyada ek önlemler konuşulurken Türkiye’de alınan kararla aşısız kişilerden seyahat, etkinlik, iş yeri ve okullarda istenen PCR testi zorunluluğu kaldırılmıştır."

"KARAR HANGİ BİLİMSEL VERİYE DAYANARAK VERİLMİŞTİR?"

Taşcıer, Bakan Koca’ya şu soruları yöneltti:

- “Aşısız kişilerden istenen PCR testi zorunluluğunun kaldırılması kararı hangi bilimsel veriye dayanarak verilmiştir?

- Bu kararın ardında PCR testlerinin getirdiği maliyeti ortadan kaldırma hedefi mi bulunmaktadır?

- Uygulanan PCR testi sayısı arttıkça tespit edilen vaka sayılarının da arttığı bilinmektedir. Test zorunluluğunun kaldırılmasının ardında vaka sayısını düşük tutma çabası mı yatmaktadır?

- Aşısız kişilerden istenen seyahat, etkinlik, iş yeri ve okullarda istenen PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasıyla birlikte HES kodu uygulaması da fiilen ortadan kaldırılmıştır. Bu uygulama resmi olarak da kaldırılacak mıdır?

- PCR testi zorunluluğunun vatandaşları aşı olmaya yönlendirdiği bariz bir gerçeklik iken alınan bu kararla birlikte aşılama hedefinden geri adım mı atılmıştır? Bu kararın ardında, bilim düşmanlığından beslenen aşı karşıtlığını teşvik etmek mi vardır?

- Bugün itibariyle Türkiye’de kaç doz Covid-19 aşısı bulunmaktadır? Bunların dağılımı nedir?"

- Bugün itibariyle Türkiye’de kaç adet PCR testi bulunmaktadır? Covid-19 salgını sürecinde, bugüne kadar kaç PCR testi uygulanmıştır?”