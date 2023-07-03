CHP’li Taşkın’dan İzBB’ye ceza tepkisi: İzmirlileri cezalandırmaktan vazgeçin!

Yayınlanma: 03.07.2023 - 11:27

Güncelleme: 03.07.2023 - 11:27

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU tarafından işletilen 40 arıtma tesisine toplamda 5 milyon 260 bin TL para ceza kesmesinin tepkileri sürerken CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, iktidar partisinin bu yolla İzmir’i cezalandırdığını söyledi.

“HABER GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP’li Taşkın, “Siyasi hırslarınız uğruna İzmirlileri cezalandırmaktan vazgeçin! Son dönemde İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne, arıtma tesisleri üzerinden kasıtlı bir saldırı yapılıyor. Asılsız iddialarla 2022’ye ait bir olay yeniymiş gibi sunuluyor. İki gün önce basına servis edilen bir haberde İBB’nin su ve kanalizasyon şirketi İZSU’nun işlettiği arıtma tesislerinin çoğunun çevre izin belgesinin olmadığı ve cezai müeyyide uygulandığı belirtildi. Bu haber gerçeği yansıtmıyor ve tüm halkı yanıltmayı amaçlıyor” diye konuştu.

“OLASI BİR ÇEVRE FELAKETİ ENGELLENDİ”

Cezaya konu olan arıtmalar hakkında bilgi veren Taşkın, “İZSU Genel Müdürlüğü’nün bünyesindeki 39 arıtma tesisi, önceki yıllarda devralınan küçük köy arıtmalarıdır. Bu tesisler için Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden çevre izin başvurusu için gereken bilgi ve belgeler talep edilmesine rağmen tüm başvurular reddedildi. Kasım 2022’de ise İZSU’ya para cezası kesildi. Geçen sene yaşanan bu olayın iktidara bağlı sosyal medya trolleri ve basın yayın kuruluşları tarafından bir çevre felaketi gibi sunulması planlı bir dezenformasyondur. Gerçek ise tam tersidir. İzmir’de Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün tetiklediği bir kördüğüm ve olası bir çevre felaketi, tam da İZSU’nun arıtma tesislerinde gerekli bakım ve onarım işlemlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi ve gerekli önlemeleri alması sonucunda engellendi” ifadelerini kullandı.

“CEZALANDIRILMAK İSTENENİN İZMİRLİLER”

İzmir’in cezalandırılmak istendiğinin altını çizen Yüksel Taşkın, “Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün düzenlemediği belgeler nedeniyle, sorumluluğu olmayan yerel yönetime para cezası kesilmesi kabul edilemez. Ama biz arıtma tesisleri üzerinden asıl cezalandırılmak istenenin İzmirliler olduğunu biliyoruz. İzmirliler’in iradesine ve seçilmiş yerel yönetime karşı takınılan bu apaçık düşmanca tavır bir an evvel durdurulmalıdır” dedi.