CHP'li Tekin, “Ekonomi öldü, selasını da Ali Erbaş Hoca okusun”

24 Eylül 2021 Cuma, 13:06

Merkez Bankası'nın dün aldığı 1 puanlık faiz indirimi kararının ardından rekor kırarak 8,8021 seviyesini gören dolar, bu sabah 8,8536 seviyesine çıktı.

“Biz bu filmi Naci Ağbal’ın istifası öncesinde de izlemiştik” değerlendirmesini yapan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, yazılı açıklamasında; “Artık bu durum şüphe etmenin ötesine geçmiş, doların yükselmesinden birileri kâr ediyor birileri de bu işe öncülük ediyor tezini güçlendirmiştir! Aksi söylenebilir mi?" yorumunu yaptı.

Tekin’in, “Ekonomi öldü, selasını da Ali Erbaş Hoca okusun” başlıklı açıklaması şöyle:

“Ne zaman ki Cumhurbaşkanı, Merkez Bankası’na dair bir açıklama yaptıysa geçtiğimiz yıllarda, her seferinde paramız ciddi değer kaybetti. O zaman şu soruyu sormakla yükümlüyüz: Her seferinde bu açıklamadan sonra TL’nin değer kaybedeceğini bilerek bu açıklama yapılıyorsa, döviz artığında kim kazanıyorsa onlara gereği yapılıyor demektir.

“YOKSUL KESİM ZAMLAR KARŞISINDA NE YAPACAĞINI ŞAŞIRIR DURUMA GELDİ”

Dolar kurundaki 10 kuruşluk artış, Türkiye’nin toplam dış borcunu 47 milyar dolar artırıyor. Kurun yükseleceği ve Türkiye ekonomisini zora sokacağını bile bile Merkez Bankasına müdahale edilmesinin artık tesadüf olmadığı düşünüyorum. Kur artışının sebebi, yanlış ekonomi politikaları. Sene başından bu yana asgari ücretlerinin enflasyon ve döviz kurlarında oluşan artışa bağlı maddi kaybı 500 liranın üzerine çıktı. Sabit gelirlinin cebindeki para da döviz artışları nedeniyle eridi. Ülkemizin yüzde 80’ini kapsayan yoksul kesim zamlar karşısında ne yapacağını şaşırır duruma geldi. Kurdaki artışın temel nedeni yanlış ve yönsüz ekonomi politikalarıdır. Kendi parasının itibarını koruyamayan iktidar, vatandaşın cebini koruması mümkün değildir. Ekonomi batıyor. Selasını kim okuyacak?”