CHP’li Tekin, Seyhan’a projelerle geliyor

Yayınlanma: 14.03.2024 - 11:54

Güncelleme: 14.03.2024 - 11:54

Adana Seyhan Belediye Başkan adayı Oya Tekin, vaatlerini ve projelerini açıkladı. Seyhan’da gördüğü sorunları anlatan ve çözmeye yönelik 7 kategoride 30’u aşkın çalışması olan Tekin’in projeleri, kentsel değişim-dönüşüm, eğitim, ekoloji ve çevre, dayanışma, sağlık, turizm, hemşehrilik başlıkları altında toplanıyor. Seyhan’ın en büyük sorunlarından birinin madde bağımlılığı olduğunu vurgulayan Tekin, konu kapsamında yapacakları çalışmada yurttaşlara bağımlılıktan kurtulma yolunda destek olma amacıyla "madde bağımlılarına yönelik rehabilitasyon merkezi" kuracaklarını söyledi. Kadına şiddet konusunda da adım atılması gerektiğini vurgulayan Tekin, "kadın sığınma evinin" yanı sıra şiddete uğramış kadın ve beraberindeki çocuğun ilk 72 saate kadar bekleyebilecekleri bir güvenlik alanı olarak "kriz istasyonu" kurmayı amaçladıklarını da belirtti. Kent yapısının afetlere karşı güçlenmesi için kentsel dönüşüm projelerini de yaşama geçireceklerini söyleyen Tekin, Seyhan’da bulunan tarihi yapıların korunmasına özen göstereceklerini de vurguladı. Trafik sorununun çözümü için de harekete geçeceklerini ifade eden Tekin’in bazı projeleri şunlar;

"Özel gereksinimli bireylere yönelik özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, her mahalleye yurttaşlara özel belediyeyle ilgili işlerini yürütebilecekleri ve mevlüt, kına, sünnet, doğum günü ve benzeri etkinlikler düzenleyebilecekleri mahalle evleri, kadın ve gençlerin iş güçlerini ekonomik kazanca dönüştürebilecekleri meslek edinme merkezi, sokak hayvanlarının rahat yaşam sürebilmesi için hayvan hastanesi ve kalabilecekleri hayvan köyü, kent meydanı ve festival alanı, mahalle lokantaları ve aş evi, mini parklar ve yeşil alanlar, yurttaşların geçinmesine yardımcı olabilmek adına emekli kart ve anne kart projeleri, Seyhan’ın 96 mahallesine de kapalı pazar alanları, gençlere yönelik çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği gençlik merkezleri, kreşler, kent bostanları ve kent tarımı çalışmaları, geri dönüşüm projeleri, yenilenebilir enerji kullanımını arttıracak çalışmalar, SMA hastalığı ve çeşitli hastalıklarla mücadeleye destek olmak, gençleri eğitim kapsamında avrupaya gönderebilmek.”