CHP'li Toprak, 'Türkbank üzerinden yeni vurgun senaryosu' için uyardı

21 Kasım 2021 Pazar, 12:51

BDDK, iş insanı Korkmaz Yiğit'e satıldıktan sonra Alaattin Çakıcı'nın ihale sürecine müdahale ettiğinin ortaya çıkmasıyla Mesut Yılmaz Hükümeti'ni de düşüren skandalın ardından Temmuz 2001'de bankacılık ve mevduat toplama yetkisi kaldırılan, Ağustos 2002'de de tamamen tasfiye edilen Türk Ticaret Bankası'na (Türkbank) 20 yıl sonra yeniden faaliyet izni verdi. Resmi Gazete’de dün yayınlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ilanında “5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10'uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde Türk Ticaret Bankası A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir” denildi.



CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, adı mafya ile ilişkilerde geçen Türkbank’ın yeniden faaliyete geçirilmesi kararı üzerine yazılı açıklama yaptı. Toprak, iktidarın Vakıfbank’taki hazineye hisse devri operasyonunu ve 20 yıl önce tasfiye edilen Emlakbank’ı İslami Katılım Bankası olarak yeniden açtığını anımsatarak Türk Ticaret Bankası’nın “şimdi tozlu depodan çıkartılıp bankacılık piyasasına sürülmesini masum ve iyi niyetli bir adım olarak görmediğini” kaydetti.

Toparak'ın açıklamaları şu şekilde:

KİM BAŞVURDU?

"Öncelikle Türkbank’ı yeniden faaliyete geçirmek için BDDK’ya kim başvurdu? BDDK kararının yayını için niye 16 gün beklendi? Halen Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlüğü, denetçiliği iktidar emrindeki TMSF bürokratları tarafından üstlenilen bankanın yönetim kurulunda Ticaret Bakan Yardımcısı ve iktidarın eski bir bürokratı daha yer alıyor. Bankanın sermayesinin yüzde 98,5’u TMSF kontrolünde. Kalan yüzde 1,5 payın ‘diğer hissedarlara’ ait olduğu belirtiliyor. Kimdir bu diğer hissedarlar?

NEDEN TÜRKBANK?

Türkbank’a faaliyet izni talimatının iktidardan geldiği ve sözde özerk BDDK’nın hemen onayladığı anlaşılıyor. Cumhurbaşkanı Başkanlığındaki Varlık Fonu’na alınan 3 Kamu Bankası, 2 İslami Katılım Kamu Bankası’na ilave olarak iktidarın emrine bir banka daha veriliyor. TMSF envanterinde 2001 krizinde el konulup kapatılan, satışa çıkarılıp satılamayan pek çok özel banka varken neden Türkbank? Sahipsiz olduğu ve kasası iktidarın emrine sunulacağı için.

3-5 MAAŞ KAPISI OLACAK

TMSF-BDDK iş birliğiyle iktidarın kontrolünde 5’li çeteye, iktidar müteahhitlerine kredi dağıtıp ödemezlerse peşine düşmeyecek, iktidar medyasına reklam yağdıracak, giderayak içi boşaltılacak bir kasa yaratılıyor. Hazine halkın vergilerinden ya da borçlanarak Türkbank’ın içine milyarlarca TL sermaye koyacak. Milyonlarca genç işsizken, yeni açılacak Türkbank şubelerine seçim öncesi AK Parti referansıyla binlerce personel alınacak. Yönetim kurulu üyelikleri eski vekillere, bakanlara, il-ilçe yöneticilerine 3-5’inci maaş kapısı olacak.

BİR VURGUN SENARYOSU TEZGAHLANIYOR

Merkez Bankası’nın ihtiyat akçesine el koyan, 128 milyar dolar rezervi buharlaştıran, Halkbank’ı kara para aklama ithamıyla ABD yargısına teslim eden, kamu bankalarının görev zararlarını hazinenin sırtına yıkan, Türkiye’yi gri listeye sokan iktidar, şimdi de 20 yıl önce Türkbank’a göz diken mafyayı infaz yasasıyla serbest bıraktıktan sonra Türkbank’ı da TMSF’nin karanlık deposundan çıkartıyor. Karanlık bir vurgun senaryosu tezgâhlanıyor. Bu şaibeli planların ve milletin hakkının hesabı günü gelince sorulacaktır. ”