CHP'li Torun, Soylu’ya seslendi: 'Bizde senin korkutma çabalarına boyun eğecek belediye başkanı yok'

24 Mart 2022 Perşembe, 12:38

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bodrum Belediyesi’ne yönelik soruşturma sürecinde 50’ye yakın polisin belediyeye gelmesine karşılık İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Belediyemizden istenmesi halinde savcılığa ve emniyete sunulabilecek evraklar için 50’ye yakın polisle baskın yaptırmak gözdağı ve itibarsızlaştırma çabasıdır. Bizde senin korkutma çabalarına boyun eğecek belediye başkanı yoktur” sözleri ile tepki gösterdi.

Torun, belediyeye başlatılan soruşturma sürecine ilişkin olarak, “Belediyemizden istenmesi halinde savcılığa ve emniyete sunulabilecek evraklar için 50’ye yakın polisle baskın yaptırmak gözdağı ve itibarsızlaştırma çabasıdır” dedi. Torun Bakan Soylu’ya seslenirken, “Bizde senin korkutma çabalarına boyun eğecek belediye başkanı yoktur. Ne yaparsanız yapın hiçbir belediyemizi milletimizin gözünden ve gönlünden düşüremeyeceksiniz” dedi.

Torun'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"ALGI OPERASYONLARININ YENİ HALKASI"

Bodrum Belediyemize yönelik olarak dün akşam saatlerinde başlatılan inceleme ve soruşturma süreci, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere karşı yürütülen hukuksuz girişimlerin ve algı operasyonlarının yeni bir halkasıdır. Belediyede görev yeri değiştirilen bir personelin sosyal medyadaki iddiaları üzerine başlatılan savcılık soruşturması kapsamında, belediyemizden istenilen bilgi ve belgeler şeffaflıkla emniyet personeline teslim edilmiştir. Kaldı ki belediyemiz söz konusu iddialarla ilgili kendi içinde bir soruşturma süreci de başlatmıştır ve süreç devam etmektedir.

"BASKIN YAPTIRMAK GÖZDAĞI ÇABASINDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Hal böyleyken, belediyemizden istenmesi halinde savcılığa ve emniyete sunulabilecek evraklar için 50’ye yakın polisle baskın yaptırmak, açık bir gözdağı verme ve itibarsızlaştırma çabasından başka bir şey değildir.

"HANGİ HUKUKSUZ GİRİŞİMDEN MEDET UMARSANIZ UMUN"

İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan Süleyman Soylu şunu bilmelidir: Bizde senin korkutma çabalarına boyun eğecek belediye başkanı yoktur. Ne yaparsanız yapın, hangi hukuksuz girişimden medet umarsanız umun, Bodrum Belediyemizi de diğer hiçbir belediyemizi de milletimizin gözünden ve gönlünden düşüremeyeceksiniz.”