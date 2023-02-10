CHP’li Torun’dan Bakan Soylu’ya: İnsanda biraz yüz olur biraz utanma olur!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Ellerindeki belediyeler definlere bile yardımcı olmadılar” açıklamasına tepki gösterdi.
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Ellerindeki bazı belediyeler - Hatay’a gidebilirsiniz orada valimizin çektiği sıkıntıları biliyorlar - definlere bile yardımcı olmadılar” sözlerine tepki gösterdi.
Twiter hesabından açıklama yapan Torun şu ifadeleri kullandı:
“Artık bu kadarı da fazla! Sen günlerce enkazlara ulaşamayacaksın, koordinasyonu kuramayıp AFAD'ın çivisini çıkaracaksın. Sonra çıkıp depremden en ağır etkilenen, personellerini kaybeden belediyemizi suçlayacaksın. İnsanda biraz yüz olur biraz utanma olur!”
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