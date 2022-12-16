CHP'li Türeli: Cumhuriyet gerçekleri yazmaya devam ediyor

16 Aralık 2022 Cuma, 10:07

CHP Ekonomi Masası üyesi ve eski İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu’nu ziyaret etti.



Türkiye’nin 44 ilini ekonomi masası olarak dolaştıklarını belirten Türeli, “İşçi, esnaf ve patron artık ekonomik sıkıntı içerisinde. Ülkede değişimin şart olduğunu söylüyor. Umut için altılı masa gösteriliyor. Artık, Türkiye için umut çok yakın” dedi.

Cumhuriyet gazetesini dik duruşundan dolayı da tebrik eden Türeli, “Cumhuriyet gerçekleri yazmaya devam ediyor. Cumhuriyet okumaktan gurur duyuyorum” diye konuştu.