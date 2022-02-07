CHP'li Utku Çakırözer, Basın Özgürlüğü Raporu'nu açıkladı

07 Şubat 2022 Pazartesi, 04:00

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Ocak 2022 Basın Özgürlüğü Raporu’nu açıkladı. Rapora göre; yılın ilk ayında en az 45 gazeteci hâkim karşısına çıktı. Sedef Kabaş sabaha karşı gözaltına alınarak tutuklandı. Cemaat evinde intihar eden Enes Kara’nın haberini yapan gazeteci işinden oldu. Raporda basın kuruluşları ve gazetecilere yönelik kısıtlamalar şöyle sıralandı:

- Sabaha karşı gözaltı: Beş gazeteci haberleri nedeniyle sosyal medya üzerinden tehdit edildi. Üniversite öğrencisi Enes Kara’nın ölümünü haberleştiren gazeteci Faik Akgün işsiz kaldı. Haberi yayından kaldırılan Akgün, tehdit telefonu aldığını açıkladı. Ocak ayında en az 45 gazeteci hakim karşısına çıktı. TELE1’de katıldığı bir programdaki ifadeleri nedeniyle hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı. Gazeteci Can Uğur da 2015’te yaptığı bir haber nedeniyle yine aynı suçlama ile gözaltına alındı.

- RTÜK’ten cezalar: RTÜK, sunucu Selçuk Tepeli’nin yorumu nedeniyle Fox TV’ye para cezası verdi. TELE1’e de Sedef Kabaş’ın ifadeleri nedeniyle beş kez program durdurma ve idari para cezası verildi. RTÜK, kanallara Sezen Aksu’nun, “Şahane Bir Şey Yaşamak” adlı şarkısını yayımlamaları durumunda ağır yaptırımlarla karşılaşabilecekleri “uyarısında” bulundu.

- Baskı genelgesi: Baskı ve sansür uygulamalarına, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Basın ve Yayım Faaliyetleri başlığıyla yayımlanan genelge ile bir yenisi daha eklendi. “Toplumun değerlerine aykırı”, “mili ve manevi değerlerimize uymayan”, “tehdit ve tehlikeli” gibi soyut gerekçeler ile yeni cezalar verilmesinin önü açıldı.

- Erişim engeli: Haber ve internet sitelerine yönelik erişim engellemeleri ocak ayında da devam etti. Enes Kara hakkındaki 17 habere erişim engeli getirildi.

"SANSÜR BİTECEK"

Raporu değerlendiren CHP’li Çakırözer, şunları kaydetti: “2022’nin ilk ayı da basın kuruluşlarına sansür, ceza ve engellemeler; gazetecilere yönelik de yargılama, tutuklama, gözaltı ve tehditlerle başladı. Bu uygulamaların her biri basın özgürlüğünü ihlal ediyor, halkın haber alma hakkını elinden alıyor. Millet İttifakı olarak bu baskı ve sansür dönemini sona erdirmeye kararlıyız.”