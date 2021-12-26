CHP'li vekilden acı haber
CHP, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’a prostat kanseri teşhisi konulduğunu açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gürsel Erol'a prostat kanseri teşhisi konuldu. Parti'den gelen açıklamada, Erol'un ameliyata alınacağı ve tedavi sürecinin şeffaflıkla yurttaşlarla paylaşılacağı belirtildi.
"TEDAVİSİNE DEVAM EDİLECEK"
CHP tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"CHP milletvekilimiz Sayın Gürsel Erol’a yapılan tetkikler sonucu prostat kanseri teşhisi konulmuştur. Bu neticede, bir operasyon geçirecek olan vekilimizin ameliyat sonrasında da bir süre tedavisine devam edilecektir. Siyasetçilerin öncelikli sorumluluklarının seçmenlerine karşı olduğundan hareketle, vekilimizin sağlığı ile ilgili süreç şeffaflıkla yürütülecektir.
Sayın Erol’un tedavi süreci sonrasında hemşerilerimiz ile bir arada olacağını, Elazığ'ımızın sorunlarına çözüm arayacağını saygılarımızla Elazığ kamuoyunun bilgilerine arz ederiz."
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